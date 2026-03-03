В Ірані обрали нового аятоллу: ним став родич вбитого Алі Хаменеї

Рішення було прийнято під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Новим верховним лідером Ірану призначено сина Алі Хаменеї / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Новим верховним лідером Ірану призначено сина Алі Хаменеї Моджтаба

Моджтаба Хаменеї - другий син Алі Хаменеї, йому 56 років

Рада аятол обрала Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї, наступним верховним лідером Ірану. Про це повідомило агентство Iran International.

"Асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки", - йдеться в повідомленні. відео дня

Інших подробиць канал не наводить. Офіційних даних поки немає.

Моджтаба Хаменеї - другий син Алі Хаменеї. Йому 56 років. Він отримав теологічну освіту і є "священнослужителем середньої ланки", писало Reuters. Він ніколи не обіймав офіційних посад, але, будучи наближеним до батька, мав вплив "за лаштунками" і тісні зв'язки з КСІР, зазначало агентство. Він вважається прихильником жорсткої лінії.

Одружений на дочці Голям-Алі Аделя, колишнього голови Меджлісу Ірану. За одними з даних, опублікованих у Wikileaks, у Моджтаби в 2007 році народився син, якого назвали Алі.

За даними Hindusian Times, у нього троє дітей від його дружини Захри Хаддад-Адель.

Видання розповіло, що під час виборів в Ірані в 2005 і 2009 роках Моджтаба був прихильником Махмуда Ахмадінежада і, як стверджується, також брав участь у його перемозі в 2009 році.

Після його перемоги в червні 2009 року спалахнули протести, і, як повідомляється, Моджтаба очолював їх придушення.

Як війна в Ірані вплине на Росію - думка експерта

Росія має підстави турбуватися через ризик втрати важливого союзника - іранського уряду, проте певні наслідки загострення ситуації на Близькому Сході в той же час можуть бути вигідними для Кремля. Про це в коментарі Укрінформу зазначив німецький експерт і співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

За його словами, Москва отримує економічну вигоду від різкого підвищення цін на викопне паливо, викликаного нестабільністю в регіоні, включаючи блокування Ормузької протоки і атаки на нафтову інфраструктуру країн Перської затоки.

Ще одним фактором, який може грати на користь Росії, експерт назвав перенесення уваги міжнародної спільноти з війни проти України на події на Близькому Сході.

"Але, звичайно, в довгостроковій перспективі головним буде, якщо ще більше союзників Росії і Китаю в усьому світі пройдуть зміну урядів і фактично стануть дружніми до США і менш дружніми до цих двох автократичних держав", – резюмує він.

Смерть аятолли Хаменеї в Ірані підтвердили 1 березня. Він був убитий в результаті атак США та Ізраїлю на країну. Також в ході атаки на Іран загинули чотири члени сім'ї аятолли - дочка, зять, онук і одна з невісток.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати не мають наміру втягуватися в затяжне військове протистояння з Іраном. Однією з ключових цілей операції "Епічна лють" є тиск на Тегеран, щоб іранське керівництво остаточно відмовилося від намірів розробити ядерну зброю. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

У Сенаті США тим часом пролунали різні оцінки того, як операція проти Ірану може вплинути на подальшу підтримку України.

