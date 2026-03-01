Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

Дар'я Пшеничник
1 березня 2026, 08:53
Також іранські державні ЗМІ підтвердили загибель вищого генерала країни і ключового радника Хаменеї в результаті атак США та Ізраїлю.
Аятолла Али Хоссейни Хаменеи
Аятолла Алі Хосейні Хаменеї / Колаж: Главред, фото: wikipedia, pixabay

Головне з новини:

  • ЗагибельХаменеї підтверджена державними ЗМІ
  • КВІР обіцяє наймасштабнішу відповідь

відео дня

Аятолла Алі Хосейні Хаменеї, який майже 40 років очолював Іран як верховний лідер, був убитий внаслідок ударів, які США та Ізраїль завдали по об'єктах його режиму. Про це в неділю вранці повідомили іранські державні ЗМІ, підтвердивши заяви американських та ізраїльських чиновників, що з'явилися кількома годинами раніше, пише CNN.

Державна телекомпанія IRNA оголосила:

"Верховний лідер Ірану загинув мученицькою смертю".

За даними агентства Fars News Agency, напад стався рано вранці в суботу, коли Хаменеї "перебував у своєму кабінеті в будинку лідера" та "виконував свої обов'язки".

Разом із Хаменеї загинули й ключові фігури іранського військово-політичного керівництва. IRNA підтвердила смерть адмірала Алі Шамхані - одного з найближчих працівників верховного лідера та секретаря Ради оборони Ірану, а також генерал-майора Мохаммеда Пакпура, командувача елітним Корпусом варти ісламської революції.

Реакція Ірану: обіцянка "найжорстокішої операції" та заклики до повстання

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив, що смерть Хаменеї стане початком безпрецедентної військової відповіді. У заяві КВІР наголошується: "Наймасштабніші наступальні операції в історії Збройних сил Ісламської Республіки Іран почнуться найближчим часом у напрямку окупованих територій і баз американських терористів".

Іранський уряд також виступив із різкою заявою, підкресливши, що "це великий злочин ніколи не залишиться без відповіді і переверне нову сторінку в історії ісламського світу".

Вища рада національної безпеки країни прогнозувала, що атаки США та Ізраїлю "покладуть початок масштабного повстання в боротьбі з гнобителями світу" , а Іран разом із союзниками стане "ще більш стійким і рішучим".

Контекст: кінець епохи та невизначене майбутнє

Смерть Хаменеї, яка визначала політичний курс Ірану з кінця 1980-х, створила безпрецедентний стрес для країни та регіону. Відсутність оголошеного наступника, загострення конфлікту зі США та Ізраїлем і радикалізація риторики КВІР можуть стати передумовами нової хвилі нестабільності на Близькому Сході.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Вас може зацікавити:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран Алі Хаменеї новини Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:53Світ
Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:16Війна
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

Останні новини

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію ХаменеїПогляд

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

Реклама
08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВідео

Реклама
02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 лютого, субота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВідео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

21:38

Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

20:41

Час втрачено: Максим Ялі про шанси на повалення режиму аятол в ІраніПогляд

20:37

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорахВідео

20:19

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:18

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

19:34

Природний засіб є на кожній кухні: як миттєво видалити жир з деко

19:31

Жінка передчувала "катастрофу" перед посадкою в літак: що сталося

19:08

Для чого насправді придумали поля в зошитах: справжнє призначення неабияк здивує

18:59

Більше немає бандитів і "сірої зони": як у голлівудських фільмах показують Україну

18:57

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

18:49

Річ за $1 здивувала своєю справжньою ціною: дівчина знайшла "скарб"

18:39

"Наздогнали тут": MamaRika потрапила під обстріл у Дубаї

18:33

Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

18:25

Українці, варяги чи росіяни: яка була національність у князів Київської РусіВідео

18:10

І не потрібно ламати голову: рецепт ідеального сніданку на кожен деньВідео

Реклама
17:43

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

17:31

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по ІрануВідео

17:10

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло новини компанії

16:57

Ніколи не миють: покоївка розповіла, до чого краще не торкатися в готелі

16:34

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:33

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святиніВідео

16:30

"Останнє віддасть": зрадниця Корольова розповіла про плани щодо невістки

16:27

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:08

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

16:01

Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти