Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

Також іранські державні ЗМІ підтвердили загибель вищого генерала країни і ключового радника Хаменеї в результаті атак США та Ізраїлю.

Аятолла Алі Хосейні Хаменеї

Аятолла Алі Хосейні Хаменеї, який майже 40 років очолював Іран як верховний лідер, був убитий внаслідок ударів, які США та Ізраїль завдали по об'єктах його режиму. Про це в неділю вранці повідомили іранські державні ЗМІ, підтвердивши заяви американських та ізраїльських чиновників, що з'явилися кількома годинами раніше, пише CNN.

Державна телекомпанія IRNA оголосила:

"Верховний лідер Ірану загинув мученицькою смертю".

За даними агентства Fars News Agency, напад стався рано вранці в суботу, коли Хаменеї "перебував у своєму кабінеті в будинку лідера" та "виконував свої обов'язки".

Разом із Хаменеї загинули й ключові фігури іранського військово-політичного керівництва. IRNA підтвердила смерть адмірала Алі Шамхані - одного з найближчих працівників верховного лідера та секретаря Ради оборони Ірану, а також генерал-майора Мохаммеда Пакпура, командувача елітним Корпусом варти ісламської революції.

Реакція Ірану: обіцянка "найжорстокішої операції" та заклики до повстання

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив, що смерть Хаменеї стане початком безпрецедентної військової відповіді. У заяві КВІР наголошується: "Наймасштабніші наступальні операції в історії Збройних сил Ісламської Республіки Іран почнуться найближчим часом у напрямку окупованих територій і баз американських терористів".

Іранський уряд також виступив із різкою заявою, підкресливши, що "це великий злочин ніколи не залишиться без відповіді і переверне нову сторінку в історії ісламського світу".

Вища рада національної безпеки країни прогнозувала, що атаки США та Ізраїлю "покладуть початок масштабного повстання в боротьбі з гнобителями світу" , а Іран разом із союзниками стане "ще більш стійким і рішучим".

Контекст: кінець епохи та невизначене майбутнє

Смерть Хаменеї, яка визначала політичний курс Ірану з кінця 1980-х, створила безпрецедентний стрес для країни та регіону. Відсутність оголошеного наступника, загострення конфлікту зі США та Ізраїлем і радикалізація риторики КВІР можуть стати передумовами нової хвилі нестабільності на Близькому Сході.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

