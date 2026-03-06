"Це була моя вина": Аліна Гросу перервала мовчання про особисте

Співачка виховувалася суворими батьками.

Аліна Гросу про дитинство / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Відома українська співачка Аліна Гросу продовжує розкривати темні епізоди свого дитинства. У своєму Instagram вона зізналася, що батькам довелося забрати її з дитячого садка через переїдання.

Артистка поділилася, що ходила до дошкільного закладу всього три місяці. Майбутня знаменитість зіткнулася там з проблемою переїдання — дівчинка не могла стримати свій апетит, що почало відбиватися на її вазі. Батьки намагалися контролювати Аліну і вимагали від працівників дитсадка посадити її на дієту, але майбутня зірка знаходила можливість випросити у них улюблені пиріжки.

Аліна Гросу вагітна / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Другий місяць я їла, як маленька конячка, як поні. Мене перегодували вихователі. Це не була їхня вина, це була моя вина... Мене посадили на дієту, і в садку я повинна була їсти все дуже дієтичне, правильне... Батьки зрозуміли, що мене треба забирати з садка, тому що я відгодовуюсь", — згадала Гросу.

Співачка згадала, що в дитинстві часто стикалася з особливим ставленням з боку педагогів. Адміністрації деяких шкіл навіть відмовлялися приймати Аліну, адже вважали, що їй будуть потрібні особливі умови.

"Колись не всі школи хотіли мене приймати. Чому? Не тому, що я якась погана людина або якась дуже примхлива була. Але для шкіл, для директора, для батьків хотілося, щоб всі діти були рівні", — висловилася зірка.

Аліна Гросу — сім'я / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Раніше виконавиця вже ділилася з підписниками, що виховувалася дуже суворими батьками. Мама могла підняти на неї руку, а батько — сильно накричати. Аліна відповіла на питання підписниці і розкрила, що могло стати причиною покарання.

"За те, що хотіла гратися під час репетицій, або збиралася повільніше, ніж потрібно. За те, що прогавила вступ пісні на концерті", — написала Гросу.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

