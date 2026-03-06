'Можемо тільки сподіватися': економіст оцінив, що буде з курсом валют в Україні

Підвищення курсу долара в Україні провокує не ситуація в Ірані.

Що буде з курсом валют в Україні у найближчий час / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Що повідомив Новак:

Курс валют і ціни на пальне в Україні ростуть не через події в Ірані

Через спекуляції в Україні можуть підвищитися ціни на товари і послуги

Спрогнозувати ситуацію на валютному ринку у найближчий час складно

В Україні на тлі бойових дій в Ірані відбулися помітні зміни в економіці, зокрема підвищення цін на паливо і девальвація гривні. Однак голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів у своїй колонці на Главреді, що реальні причини коливань цін та валют не пов'язані напряму з ситуацією на Близькому Сході.

За його словами, події в Ірані створюють лише інформаційний фон, а причини зростання курсу валют пов'язані з внутрішньою політикою регулятора, спекуляціями на валютному ринку та структурними проблемами української економіки під час війни.

Про це свідчить зокрема те, що ціни на АЗС України піднялися за лічені години після активних дій в Ірані. Нюанс в тому, що будь-яка мережа АЗС має запаси всіх видів пального на складах мінімум на 1-3 місяці. Ніхто не продає його "з коліс", щойно привезли постачання.

"Тобто очевидно, що не війна в Ірані миттєво підняла ціни на пальне в Україні. Те саме можна сказати і про девальвацію гривні — це скоріше спекуляції і приплітання "шуму" для виправдання ситуації", - пояснив економіст.

Чому в Україні росте курс валют

Попри те, що зараз Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

На тлі цих спекуляцій підвищуються ціни не лише на валюту та паливо, але й на товари та послуги. Тому, якщо девальвація гривні триватиме і стане суттєвим фактором здорожчання імпорту, саме вона підштовхуватиме ціни вгору.

"Сподіваюсь, що найближчим часом ці коливання (на валютному ринку - Главред) припиняться або хоча б стабілізуються на поточному рівні. Але поки що ніякої курсової стратегії у Нацбанку немає. Орієнтуватися на щось і прогнозувати курс неможливо — ми можемо тільки сподіватися. І це яскравий приклад того, що без стратегії процеси йдуть самопливом, неконтрольовано і непрогнозовано. На жаль, саме так зараз відбувається з курсом гривні", - підсумував Новак.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Як змінилася ситуація на валютному ринку України - думка фахівця

Главред писав, що за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, попри енергетичні виклики та їхній негативний вплив на економіку, ситуація на валютному ринку залишається керованою.

Баланс попиту і пропозиції поступово вирівнюється завдяки податковому періоду. Бізнес активніше продає валютні запаси, що створює додаткову пропозицію і знижує тиск на курс.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на 6 березня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро знову зросла та досягла нових рекордних позначок.

Раніше повідомлялося, що у разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Напередодні стало відомо, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

