"Він щось візьме": Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війни

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 17:40оновлено 19 жовтня, 18:16
На думку Трампа, Путін забере певні території за підсумками війни, він також прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Про що сказав Трамп:

  • Путін отримає "певні" території України за підсумками війни
  • США не можуть віддати Україні "всю зброю"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни. Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю Fox Business.

Президент США Дональд Трамп поділився своєю думкою щодо того, чи вірить він у готовність Володимира Путіна завершити війну проти України без захоплення її територій.

Під час інтерв’ю журналістка запитала Трампа, чи створив Путін враження, що готовий припинити війну, не привласнюючи частину українських земель.

"Ну, він (Путін, - ред.) щось візьме. Я маю на увазі, що вони воювали, і він має багато територій. Я маю на увазі, що він виграв певні території", - сказав Трамп.

Дивіться відео заяви Трампа про території України:

/ Фото: скріншот

Трамп також зауважив, що Сполучені Штати — це "єдина країна, яка вступає у війну, перемагає її, а потім очолює, як це було за президента Буша на Близькому Сході".

Президент Трамп заявив, що досі розмірковує над можливістю передати Україні американські ракети Tomahawk. Водночас він висловив занепокоєння щодо постачання зброї великої дальності, зазначивши, що Володимиру Путіну це навряд чи сподобається. Трамп також додав, що Сполучені Штати, можливо, захочуть залишити ці ракети для власних потреб.

"Вони потрібні і нам. Ви знаєте, ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Ми просто не можемо цього зробити", - сказав президент США.

Дивіться відео заяви Трампа про передачу Україні ракет Tomahawk:

/ Фото: скріншот

Який сигнал отримала Україна за підсумками переговорів Трампа і Зеленського - думка експерта

Як писав Главред, під час зустрічі президентів України та США пролунали сигнали, які викликають занепокоєння щодо подальшого розвитку війни. Про це повідомив політолог Петро Олещук.

За його словами, головна тривога полягає в тому, що Трамп, схоже, знову намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією. У найближчі тижні можна очікувати на низку його заяв, які в Україні можуть викликати суперечливу реакцію. Політолог вважає, що таким чином Трамп прагне продемонструвати Путіну свою готовність до переговорів і відсутність ворожого ставлення.

Олещук також наголосив, що прориву у питанні постачання зброї Україні найближчим часом не варто очікувати — принаймні доти, доки Трамп не проведе зустріч із Путіним або не стане зрозуміло, що така зустріч не відбудеться.

Заяви Трампа про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив готовність долучитися до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка має відбутися в Будапешті. Попри те, що Зеленський назвав Путіна "терористом", він підтвердив готовність зустрітися з ним особисто.

Тим часом у Вашингтоні наголошують, що США "вкрай втомилися" від російсько-української війни. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти як Володимиру Путіну, так і Володимиру Зеленському, що обидві сторони повинні "визнати реалії на місцях" і розпочати переговори про мирну угоду.

Сам Трамп запевнив, що здатен завершити війну між Росією та Україною і не допустить, щоб конфлікт переріс у масштабну світову війну.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання Трамп новини мирні переговори
Учені попереджають: загадкова субстанція може виявитися набагато ближчою

