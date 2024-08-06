Трамп хоче провести переговори Зеленського та Путіна: 'добре знаю їх обох'

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".
"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським - я дуже добре знаю їх обох - і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир", - заявив він під час стріму із посиланням на Трампа під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Заяви Трампа про війну в Україні
Нагадаємо, що Дональд Трамп дав Зеленському несподівану обіцянку щодо завершення війни. Телефонна розмова Трампа і Зеленського пройшла навіть краще, ніж про це повідомлялося в офіційних заявах за підсумками перемовин, сказав Метью Камінські.
Названо умову запуску мирного "плану" Трампа. В інтерв'ю Главреду Девід Урбан розповів про те, що ініціатива Помпео-Урбана, згідно з якою адміністрація Трампа повинна поставити фактично на перемогу України у війні, реалізована хіба що за декілька років.
Політолог Олександр Морозов сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо України. Є підстави вважати, що, ставши президентом США, Дональд Трамп не буде домовлятися з Путіним ціною українського суверенітету та незалежності. Трамп не буде ані анонсувати, ані розробляти таку угоду.
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