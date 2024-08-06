Трамп хоче провести переговори Зеленського та Путіна: 'добре знаю їх обох'

Дональд Трамп планує зв'язатись з президентом України та російським диктатором, якщо переможе на виборах.

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Трамп хоче провести переговори Зеленського та Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот: відео

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським - я дуже добре знаю їх обох - і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир", - заявив він під час стріму із посиланням на Трампа під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, що Дональд Трамп дав Зеленському несподівану обіцянку щодо завершення війни. Телефонна розмова Трампа і Зеленського пройшла навіть краще, ніж про це повідомлялося в офіційних заявах за підсумками перемовин, сказав Метью Камінські.

Названо умову запуску мирного "плану" Трампа. В інтерв'ю Главреду Девід Урбан розповів про те, що ініціатива Помпео-Урбана, згідно з якою адміністрація Трампа повинна поставити фактично на перемогу України у війні, реалізована хіба що за декілька років.

Політолог Олександр Морозов сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо України. Є підстави вважати, що, ставши президентом США, Дональд Трамп не буде домовлятися з Путіним ціною українського суверенітету та незалежності. Трамп не буде ані анонсувати, ані розробляти таку угоду.

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