"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" Трампа

Не факт, що можливий крок адміністрації Трампа щодо країни-агресора Росії змусить Кремль припинити війну проти України, вважає Олександр Морозов.

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Щоб забезпечити перемогу України, Трампу може знадобитися декілька років - політолог / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Пункти, які виклали у своїй статті колишній держсекретар США Майк Помпео і американський лобіст Девід Урбан як свою пропозицію для потенційного президентського курсу Дональда Трампа щодо України, досить яскраві. Перспектива їх реалізації наразі під питанням, але якщо пропозицію і можна буде запустити, то лише за 3-4 роки. Про це заявив політолог Олександр Морозов (Прага).

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ініціатива Помпео-Урбана, згідно з якою адміністрація Трампа повинна поставити фактично на перемогу України у війні, реалізована хіба що за декілька років.

За словами аналітика, причина в тому, що для такого завдання напевно знадобиться зниження цін на нафту, і на це піде час.

"Один із прикладів - пункт, у якому йдеться про необхідність зниження цін на нафту. Адміністрація Трампа зробить певні кроки, щоб внести корективи в енергетичну політику і добитися зміни позиції Саудівської Аравії та ОПЕК загалом. Але, по-перше, невідомо, чи призведуть такі дії до результатів (це дуже складний процес), а по-друге, якщо і вдасться досягти успіху, то обвалення ринку нафти може стати короткостроковим", - зазначив політолог.

Також він додав, що така політика не обов'язково увінчається успіхом. Північний потік-2 вже було зупинено, але це не зупинило Кремль.

"Крім того, не факт, що подібний крок з боку США стане болючим для Кремля ударом. Адміністрація Трампа наполегливо добивалася припинення реалізації проєкту Північний потік-2 (як зрештою і сталося), але це не призвело до зниження військових можливостей Росії. Скорочення доходів РФ від нафти на тривалій дистанції, можливо, заважатиме їй вести війну, проте навряд чи зупинить путінську адміністрацію", - підкреслив Олександр Морозов.

Дивіться відео, в якому Морозов оцінив сценарій Помпео-Урбана для України:

План Помпео-Урбана для президентства Трампа - що про нього відомо:

Нещодавно Майк Помпео і Девід Урбан у колонці в The Wall Street Journal опублікували статтю із пропозицією для Дональда Трампа, спрямованою на завершення війни РФ проти України. Політики запропонували Трампу мир з позиції сили, що включає ленд-ліз для України на 500 мільярдів доларів, скасування обмежень на застосування озброєнь, запровадження реальних санкцій проти Росії та прийняття України до НАТО.

"Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть кінець війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання і відновлять свободу та безпеку на континенті. Для тих, хто сумнівається: останнє, чого хоче пан Трамп на другому терміні, - це зовнішньополітичний провал, який відволікатиме увагу від його внутрішнього порядку денного, і порівняно з яким невдале виведення військ пана Байдена з Афганістану виглядатиме успіхом", - вважають Помпео та Урбан.

В Офісі президента України вважають пропозицію Помпео-Урбана "найбільш реалістичним сценарієм", оскільки перемога Києва у війні з Москвою забезпечить Штатам глобальне лідерство.

"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція - це того варте. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - підкреслив Михайло Подоляк.

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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