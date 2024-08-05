Трамп дав Зеленському несподівану обіцянку щодо завершення війни - Politico

Телефонна розмова Трампа і Зеленського пройшла навіть краще, ніж про це повідомлялося в офіційних заявах за підсумками перемовин, сказав Метью Камінські.

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Трамп пообіцяв Зеленському "домагатися справедливого миру" - Politico / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Республіканець Дональд Трамп не буде грати на боці Володимира Путіна у війні агресора Росії проти України. Трамп особисто сказав Володимиру Зеленському, що подібні твердження є фейком. Зеленському ж він пообіцяв "добиватися справедливого миру".

У своїй статті для Politico журналіст Метью Камінські, посилаючись на телефонну розмову Зеленського і Трампа, зазначив, що саме президент України став першим іноземним лідером, який зателефонував Трампу після того, як став офіційним кандидатом на посаду глави Білого дому.

"Люди, знайомі з подробицями їхньої розмови, стверджують, що все пройшло навіть краще, ніж можна припустити з офіційних теплих відгуків про їхню розмову. За їхніми словами, Трамп назвав повідомлення про те, що він буде допомагати Путіну, "феєчними новинами", і пообіцяв Зеленському добиватися справедливого миру", - зазначив автор матеріалу. відео дня

На думку журналіста, розмова двох політиків - "не дуже тонке послання замовкнути" тим республіканцям, які проти підтримки України.

Трамп поставив Україні ПТРК Javelin

Камінські акцентував увагу і на тому, що саме адміністрація Дональда Трампа 2017 року почала постачання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin, які в перші дні повномасштабної війни дали змогу зупинити російські танкові колони. Причому демократ Барак Обама під час свого президентства відмовився давати зброю Україні після окупації Росією Криму і Донбасу.

Хто стане союзником України серед команди Трампа

Крім того, журналіст зазначив, що Зеленський і його оточення вже бачать союзників Києва серед орбіти Трампа - ексглаву Ради національної безпеки США Роберта Роберта О'Браєна, колишнього держсекретаря Майка Помпео, а також сенатора від Арканзасу Тома Коттона.

"Ніхто не знає, що зробить Трамп"

Утім, нагадав автор матеріалу, потрібно не забувати про непередбачуваність Трампа.

"Ніхто не знає, що зробить Трамп, часто навіть Трамп. Константами його десятиліття на світовій арені є: непередбачуваність; трансакційний, на відміну від принципового, підхід до зовнішніх справ; і схильність до персоналізації політики... Але суть полягає в тому, що перемога Трампа в листопаді не обов'язково означатиме приреченість України або порятунок Путіна. Результат залишається невідомим", - підкреслив Метью Камінські.

Розмова Зеленського і Трампа - що про це відомо:

20 липня президент Зеленський і 45-й президент США Дональд Трамп провели перемовини телефоном. Український глава держави привітав американського політика з офіційним висуненням у президенти та висловив йому підтримку після замаху в Пенсильванії. При цьому Зеленський підкреслив: Україні важлива допомога як демократів, так і республіканців.

Трамп пообіцяв Зеленському завершити війну, щоправда, яким чином, невідомо.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він простягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу кінець війні, яка вартувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання", - сказав Трамп.

Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському цікаву річ про Росію, зазначив спікер президента України Сергій Никифоров. За слова представника Банкової, Трамп закликав не вірити фейкам про те, що його можливе президентство, мовляв, на руку Москві.

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