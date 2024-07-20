Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже гарною" і пообіцяв припинити війну в Україні.
За словами американського політика у соцмережі Truth Social, Зеленський привітав його з успішним Національним з'їздом Республіканської партії та номінацією на посаду президента США. Окрім того, український лідер "засудив жахливий замах минулої суботи і відзначив, що американський народ об'єднався в дусі єдності в ці часи".
"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він протягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання", - написав Трамп.відео дня
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що провів телефону розмову із Дональдом Трампом. З його слів, політики "обговорили під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав Трампа президентом та розповів деталі розмови із ним. Він говорив про "життєву важливу" підтримці двох головних американських партій та двох палат американського конгресу "у захисті свободи та незалежності нашої країни".
близький соратник політика Річард Гренелл розповів, чого чекати Україні в разі перемоги Трампа. Він наголосив, що німецький уряд "жахливо неправильно" ставився до політики Трампа та вважає реалістичною обіцянку Трампа закінчити війну за 24 години.
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