Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

Політики "обговорили під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

https://glavred.net/world/poobicyav-pripiniti-viynu-tramp-rozpoviv-vazhlivi-detali-rozmovi-iz-zelenskim-10582166.html Посилання скопійоване

Про що говорили Зеленський та Трамп / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже гарною" і пообіцяв припинити війну в Україні.

За словами американського політика у соцмережі Truth Social, Зеленський привітав його з успішним Національним з'їздом Республіканської партії та номінацією на посаду президента США. Окрім того, український лідер "засудив жахливий замах минулої суботи і відзначив, що американський народ об'єднався в дусі єдності в ці часи".

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він протягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання", - написав Трамп. відео дня

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що провів телефону розмову із Дональдом Трампом. З його слів, політики "обговорили під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав Трампа президентом та розповів деталі розмови із ним. Він говорив про "життєву важливу" підтримці двох головних американських партій та двох палат американського конгресу "у захисті свободи та незалежності нашої країни".

близький соратник політика Річард Гренелл розповів, чого чекати Україні в разі перемоги Трампа. Він наголосив, що німецький уряд "жахливо неправильно" ставився до політики Трампа та вважає реалістичною обіцянку Трампа закінчити війну за 24 години.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред