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"Ситуація змінилася": політолог сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо України

Руслана Заклінська
5 серпня 2024, 14:31оновлено 5 серпня, 15:22
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І для Європи, і для України головна проблема полягає в тому, що Трамп і його адміністрація можуть бути занадто конфліктними, зазначив Олександр Морозов.
'Ситуація змінилася': політолог сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо України
Чи готовий Трамп торгувати українським суверенітетом заради угоди з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента

Є підстави вважати, що, ставши президентом США, Дональд Трамп не буде домовлятися з Путіним ціною українського суверенітету та незалежності. Трамп не буде ані анонсувати, ані розробляти таку угоду. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Олександр Морозов (Прага).

"Дональд Трамп сьогодні - далеко не той Трамп, що був у 2016 році. Я згоден з тими, хто стверджує, що за останні роки Трамп набагато уважніше вивчив питання зовнішньої політики та її проблематику. І якщо 2016 року Трамп підкреслював, що Центральна і Східна Європа йому не дуже цікава, оскільки акцент поставлено на внутрішню політику США, то зараз ситуація змінилася. У цьому сенсі Трамп "виріс", - зазначив політолог.

За його словами, турбує той факт, що в команді Трампа з'явився політик Джей Венс, який раніше демонстрував сумнівну позицію щодо України. Однак варто зазначити, що така риторика була озвучена до його номінації на посаду віцепрезидента США. Венс - кон'юнктурник, тому його позиція може змінитися.

"Але головна проблема полягає в тому, що Трамп і його адміністрація, як і під час минулої каденції, можуть бути занадто конфліктними. І для Європи, і для глобального альянсу підтримки України. Є побоювання, що Трамп розполохає світовий альянс на підтримку Києва", - наголосив Морозов.

Політолог зауважив, що саме адміністрація Байдена створила потужний глобальний альянс. Водночас Морозов заявив, що українська дипломатія намагатиметься його розширити та зміцнити за будь-якого президента. Країнам Центральної та Східної Європи також доведеться працювати з будь-якою командою, яка прийде в Білий дім.

"Треба дотримуватися дуже акуратної позиції по відношенню як до демократів, так і до республіканців. Тому що є внутрішньополітичні інтереси Америки, яких дотримуватиметься Трамп. Центральній і Східній Європі потрібно буде працювати над посиленням східного флангу НАТО і питанням отримання Україною необхідних озброєнь", - сказав він.

Морозов підкреслив, що навіть якщо план ленд-лізу на 500 мільярдів доларів не буде реалізовано, важливо мати чітке уявлення про обсяги фінансування військової допомоги, на які може розраховувати Київ. Експерти з Кремля стверджують, що Конгрес США навряд чи проголосує ленд-ліз для України "пакетом". Це, за словами Морозова, на жаль, може бути правдою, оскільки організувати таке голосування непросто.

Дивіться відео, в якому Олександр Морозов розповів, чому наразі неможливі перемовини України і РФ:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Вибори у США - вихід з гонки Байдена та кандидатура Гарріс

Нагадаємо, 2 серпня у США відбулося голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс.

Кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата від демократів.

Також віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти. У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми вибираємо свободу".

Як повідомляв Главред, кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше коштів, ніж кампанія Трампа, що демонструє значну підтримку її кандидатури.

Наразі Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 1% у рейтингу підтримки виборців США, згідно з опитуванням CBS News. Гарріс підтримують 50%, тоді як Трампа - 49%.

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