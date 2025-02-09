Трамп готує торговельну війну проти ЄС: яка мета США та як це вплине на Україну

В ході переговорів між країнами Європейського Союзу та США можуть обговорюватись рішення від яких виграє Україна, вважає Фесенко.

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Торгова війна з Європою – цілком реальний ризик / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Фесенко:

Мита - "чарівна паличка" для Трампа

Мита не стануть дієвим елементом тиску на Росію

Трамп може почати торговельну війну з Європою

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням мит для країн ЄС, проте це не є інструментом тиску, щоб змусити Європу збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Таку думку висловив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду.

За його словами, ці питання варто розділяти, оскільки Трамп насамперед мислить як бізнесмен. Хоча він є президентом США та політиком, його підхід залишається суто діловим

"Його улюблена фішка - тарифна політика. Він вважає, що знайшов "чарівну паличку", яка вирішує всі проблеми. І ця "чарівна паличка" - це мита. Підвищення тарифів на що завгодно. Зверніть увагу: якщо є проблеми з Канадою - підвищує мита на 25%. З Китаєм - на 25%. З іншими країнами - на 10% і так далі. Він буквально "махає" цією чарівною паличкою", - сказав Фесенко.

Політолог зазначає, що Трамп навіть погрожував запровадженням мит для Росії, хоча фахівці розуміють, що це не має жодного сенсу. Наприклад, зниження цін на нафту справді могло б стати потужним інструментом тиску на Москву, якщо це вдасться реалізувати. А ефективність мит сумнівна, адже товарообіг між Росією та США не перевищує 200 мільйонів доларів. Ймовірно, Трамп просто не вдавається в такі "дрібниці", припускає він.

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Фесенко додає, що Трамп традиційно використовує підвищення тарифів як інструмент впливу, хоча починає розуміти, що наслідки можуть бути болючими. Його остання заява зводиться до того, що спочатку буде важко, але згодом це принесе "задоволення" – подібно до полегшення після зубного болю.

"Тобто з Європою тут логіка - суто економічна. Торговельні відносини - це окрема історія. Трамп мислить так: якщо у США дефіцит торгівлі (наприклад, з ЄС), це потрібно виправляти. Європейці мають купувати більше американських товарів.Це не має стосунку до оборонних витрат. Цим займаються держсекретар США, міністр оборони. Вони змушують європейців збільшувати військові витрати", - сказав експерт.

Він нагадав, що під час першого президентського терміну Трампа стандартом НАТО вважалося 2% ВВП на оборону, а тепер він уже наполягає на 5%. Це характерний для нього підхід – постійно піднімати планку.

За словами Фесенка, цікаво, що президент України у взаємодії з американськими та іншими партнерами використовує схожу тактику: вимагає більше, щоб отримати необхідне. Трамп діє аналогічно, але в значно ширшому масштабі, маючи у своєму розпорядженні більше важелів впливу.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду щодо перспективи мирних переговорів:

Торгова війна з Європою – цілком реальний ризик, вказує експерт. Трамп може ініціювати її, так само як свого часу з Китаєм чи Канадою. Однак, зрештою, все зведеться до переговорів: європейські країни, найімовірніше, погодяться збільшити закупівлю американських товарів в обмін на можливість і надалі продавати свої автомобілі у США (хоча, можливо, з певними обмеженнями), а також іншу продукцію, зокрема вино й аграрні товари.

"А американці, своєю чергою, наполягатимуть, щоб Європа більше купувала скраплений газ зі США, а не з Росії. І тут уже є й український інтерес. Паралельний із цим трек - безпека і витрати на оборону. Вони можуть бути частково пов'язані з торговими питаннями. Якщо Трамп захоче використати це як важіль впливу, тоді можливе певне поєднання. Що може статися в перспективі? Це обговорював Марк Рютте в Давосі на українському ланчі. Він сказав, що європейці можуть купувати американську зброю... для України. Ось такий варіант: США отримують вигоду, бо продають зброю, ЄС збільшує витрати на оборону (частково для себе, частково для України)", - припускає Фесенко.

Політолог підсумовує, що такий підхід сприяє вирівнюванню торговельного балансу між США та ЄС. Таким чином, взаємозв’язок між економічними інтересами та питаннями безпеки у відносинах між Сполученими Штатами та Європейським Союзом цілком реальний.

Політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про намір укласти з Володимиром Зеленським угоду на $500 млн щодо видобутку корисних копалин і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. В інтерв'ю The New York Post він підкреслив, що така угода може стати частиною можливої мирної ініціативи.

Трамп також повідомив, що провів телефонну розмову з Путіним, під час якої намагався домовитися про припинення війни. За словами американського президента, російський лідер "хоче, щоб люди перестали гинути".

Водночас на думку екс-командувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларка, для припинення війни США та ЄС мають проявити рішучість, змусивши Володимира Путіна усвідомити, що він не зможе перемогти, а подальше ведення війни обернеться для нього ще більшими втратами.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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