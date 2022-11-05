Танки Leopard 2 для ЗСУ: посол України розповів про переговори з ФРН

ЗСУ можуть озброїти танками Leopard / Bundeswehr / David Karafa

Україна веде переговори з урядом Німеччини про постачання для потреб ЗСУ німецьких танків Leopard 2, заявив посол у ФРН Олексій Макєєв.

"У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про постачання Leopard 2 з Німеччини прямо в Україну. Нам потрібні ці бойові танки", - сказав він в інтерв'ю медіагрупі Funke.

Український дипломат упевнений в тому, що твердження про нібито провокуванні РФ є помилковими та закликав не затягувати з поставками танків Україні.

"Час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще належить Буч, Маріуполів або Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?"- зазначив він.

Посол України підкреслив, що Німеччина повинна утримувати лідерство в поставках озброєнь ЗСУ.

"Ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це й основні бойові танки та бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", — додав Макєєв.

Німецькі Leopard для України

Ще в середині березня майже все озброєння, запитане Україною, було в списку поставок німецької промисловості – навіть сучасні танки Leopard 2. Німецька промисловість була готова поставити багато з озброєнь в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Після цього Міноборони за наполяганням канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати список. В результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Leopard - основний танк ФРН до 1980-х років.

Знаходиться на озброєнні танкових формувань Сухопутних військ Збройних сил різних держав світу і постійно модернізується. Перебував на озброєнні ЗС ФРН (бундесвер) аж до 2010 року. Бойова маса 39,6 тонни, екіпаж-4 людини.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 105-мм L7A3

Тип гармати Нарізна

Довжина ствола, калібрів 56

Боєкомплект гармати 60

Кулемети 2 × 7,62-мм MG-3.

Західна допомога для ВСУ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

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