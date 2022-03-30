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Від броньовиків і ПТРК до гармат і систем ППО: ФРН озброїть Україну на €300 млн

30 березня 2022, 20:59

Німецький уряд має список озброєнь, яке може бути доставлено в Україну.

Німеччина
/ pixabay

Україна отримає від Федерального уряду партію зброї на 300 мільйонів євро для протидії агресії РФ.

Як пише Süddeutsche Zeitung, німецький уряд має список озброєнь, які може бути доставлено в Україну в короткостроковій перспективі.

Зазначається, що Міністерство оборони Німеччини вже склало такий список після того, як уряд Німеччини вирішив продовжити військову допомогу на прохання України.

При цьому міністр Крістін Ламбрехт "не сумнівається" в тому, що все необхідне озброєння для України буде закуплено відповідно до списку. Однак перш Федеральна рада безпеки повинна прийняти секретне рішення.

Чим Німеччина озброїть Україну

У список входить близько 200 позицій:

  • 2650 ПТРК типу Matador вартістю близько 13 мільйонів євро;
  • 18 розвідувальних безпілотників;
  • Міномет;
  • Кулемет;
  • 3000 комплектів приладів нічного бачення;
  • Захисні жилети і шоломи;
  • Вісім радарів наземного спостереження та інші установки для моніторингу повітряного простору;
  • Артилерійські системи;
  • Захищені транспортні засоби (у тому числі позашляховики).

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Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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