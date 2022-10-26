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Допоможе перехоплювати дрони-камікадзе: в Україні почали використовувати ізраїльську систему Smartshooter

26 жовтня 2022, 08:53

Система Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках. Розробники Smartshooter пишаються тим, що вона"точно влучає в ціль і не помиляється".

Smartshooter
Smartshooter "точно влучає в ціль і не помиляється" / Фото debka.co.il

На військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів.

Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках, повідомляє ізраїльське видання Debka.

Як пише Times of Israel, система могла потрапити в Україну через Польщу. Одна з місцевих компаній продала Польщі системи перехоплення військових безпілотників. Стверджується, що у міністерстві оборони Ізраїлю нібито знали, що кінцевим користувачем протибезпілотної системи буде Україна, але вирішили не втручатися.

Система Smartshooter – що про неї відомо

Система була вперше представлена в 2022 році на військовій виставці в Парижі та вперше активована у вересні 2022 року для допомоги в розгоні палестинських протестів.

Висота системи - 95 см, а вага - близько 75 кг.

Розробники Smartshooter пишаються тим, що вона "точно влучає в ціль і не помиляється". В описі зазначено, що система здатна точно вражати безпілотники і функціонувати як безпілотник-перехоплювач, а також може служити тактичним пристроєм перехоплення БПЛА на полі бою.

Раніше видання The New York Times з посиланням на неназваного українського чиновника писало, що Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких країна-агресор Росія атакує українські міста.

Як повідомляв Главред, Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні поставок озброєнь Україні не зміниться. За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

Нагадаємо, 21 жовтня Ізраїль завдав ракетних ударів по території Сирії в районі військового аеропорту Дімас в західній частині провінції Дамаск. Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), внаслідок чого був знищено завод зі збору іранських безпілотників-камікадзе.

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