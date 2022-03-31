"Свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з Байденом

Байден і Зеленський провели телефонну розмову / колаж Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом.

В ході бесіди український лідер наголосив на необхідності посиленої військової допомоги, оскільки в протистоянні російській агресії настав переломний момент, розповів Зеленський під час звернення ввечері 30 березня.

Під час спілкування з Байденом президент України подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 1 мільярда доларів та додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки.

У розмові з американським президентом Зеленський зазначив, що саме зараз – переломний момент у війні, яку розв'язала Росія. Він відверто сказав Байдену, що саме зараз необхідно Україні.

"Якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів... А якщо ми реально боремося за свободу і захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомоги в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода повинна бути озброєна не гірше, ніж тиранія", — пояснив зміст розмови Зеленський.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден ухилився від відповіді щодо готовності Вашингтона надати гарантії безпеки Києву. Також він не став давати оцінку розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

30 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що хоче надати Україні більш смертоносну зброю, оскільки вважає, що президент РФ Володимир Путін ще "насипле солі на рани".

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