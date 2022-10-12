"Нова ера ППО в Україні": ЗСУ вже отримали німецьку IRIS-T та американські HIMARS - Резніков

Україна отримала 1 з 4 обіцяних німецьких ППО, також незабаром очікується прибуття американських NASAMS.
Українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Це підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Я дякую президенту США Джо Байдену і міністру оборону Ллойду Остіну ІІІ та американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я їду завтра", - написав Резінков.
Він також заявив, що Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вже зовсім скоро ЗСУ отримають і зенітні ракетні комплекси NASAMS.
"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - написав він.
Нагадаємо, наприкінці вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін планував вже в жовтні передати Україні ППО IRIS-T. За її словами, на політичному рівні вже ухвалено рішення про передачу Києву озброєння, якого немає на балансі навіть німецької армії.
Надходила інформація, що постачання IRIS-T повинні були бути запущені в листопаді, проте вчора, 10 жовтня, очільниця Міноборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила про передачу ППО Україні "в найближчі дні".
Її заява пролунала після масованого ракетного удару Росії по Україні.
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