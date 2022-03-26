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Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млн

26 березня 2022, 16:31

РПГ Matador здатний пробивати броню будь-якого танка, що знаходиться на озброєнні РФ.

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РПГ Matador передали Україні / Bild / PR

Німеччина зі схвалення федерального уряду передала Україні першу велику партію протитанкової зброї для протидії в війні з РФ.

Як пише німецьке видання Bild, мова йде про легке РПГ Matador для ближнього бою.

У повідомленні підкреслюється, що вартість закупівлі протитанкової зброї для України склала 25 млн.євро.

У суботу в Україну надійшло 2650 одиниць. Загальний обсяг закупівлі - 5100 одиниць; решта 2450 зараз виробляються і будуть надходити в Україну невеликими партіями, до кінця травня.

Підкреслюється, що німецький уряд погодився на цей продаж в гранично короткі терміни – Bild стверджує, що запит від Києва надійшов у п'ятницю 18 березня і був схвалений експортним агентством вже в понеділок 21 березня, за активного сприяння міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

Що таке РПГ Matador

Rgw90 HH Matador істотно відрізняється від американських Джавелінів. Ця зброя - для ближнього бою, до 500 метрів, воно легко (9 кг проти 23 у американського пристрою) і передбачає можливість пострілів з приміщення.

За запевненням німецького виробника, РПГ Matador здатний пробивати броню будь-якого танка, що знаходиться на озброєнні РФ – в залежності від місця попадання.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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