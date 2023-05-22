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Звільнення Бєлгородщини добровольцями: у Путіна закотили істерику

Олексій Тесля
22 травня 2023, 16:05 оновлено 22 травня, 16:12
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Дії російських добровольців Дмитро Пєсков назвав проривом "українських диверсантів".
Путін, Пєсков
У Володимира Путіна прокоментували початок активних бойових дій у Білгородській області / УНІАН, скріншот, колаж Главред

У Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву, повідомляють російські пропагандисти.

При цьому дії російських добровольців з легіону Свобода Росії і Російського добровольчого корпусу він назвав проривом "українських диверсантів в Білгородську область".

відео дня

"Мета української диверсії в Білгородській області - відвернути увагу від Бахмутського напрямку, мінімізувати політичний ефект від втрати українською стороною Артемівська (назва Бахмута до перейменування, — ред.)", - істерить Пєсков.

Разом з тим він визнав, що на території Білгородської області розгорнулися активні бойові дії.

"Йде робота з видавлювання українських диверсантів з російської території і знищення цієї диверсійної групи, сил і засобів на місці достатньо", — додав Пєсков.

Ситуація в Білгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.

Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. Публікуються кадри зі стріляниною та вибухами на Білгородщині.

У мережі публікують кадри з пересуванням військової техніки через кордон в Білгородській області. Однак підтвердити автентичність відео не представляється можливим.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Легіон і РДК повністю звільнили н/п Козинку, Бєлгородської області.

У мережі також повідомляють, що передові загони російських добровольців вже знаходяться в населеному пункті Гора-Поділ Бєлгородської області.

Більше новин:

Дмитро Пєсков Легіон Свобода Росії Білгородська область БНР
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