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"Стрєлков - нуль без палички": Ейдман сказав, чому сяде Гіркін, а не Пригожин

Андрій Ганчук
21 липня 2023, 22:28 оновлено 21 липня, 22:38
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Главі Кремля Путіну нічого не варто розправитися з Гіркіним-Стрєлковим, а от Пригожин йому не по зубах, вважає російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.
Пригожин, Гіркін
Гіркін ніхто, а Пригожин - мільярдер з можливим найпотужнішим компроматом на кремлівську верхівку, - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, швидше за все, посадять до в'язниці. На відміну від керівника бунтівників ПВК Вагнер Євгена Пригожина, Гіркін не є мільярдером, вхожим у близьке коло президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. До того ж Пригожин може мати величезний компромат на всю російську верхівку і тому ж Путіну він вже не по зубах. Про це заявив російський соціолог Ігор Ейдман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в рамках кремлівської системи Стрєлков і Пригожин знаходяться на різних рівнях. Гіркін не входить до близького оточення Путіна, як той же Пригожин, який може знати деякі таємниці.

"Пригожин - це, бачте, якась особлива точка. Як показав цей заколот, поки що він виглядає недоторканним. З чим це пов'язано – важко сказати. Але Гіркін-Стрєлков ніколи не був членом близького кола Путіна, на відміну від Пригожина. Тому ми не знаємо, які у нього взаємини з іншими представниками оточення Путіна і які він знає секрети", - зазначив Ейдман.

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За словами експерта, Гіркін-Стрєлков не має суттєвих можливостей.

"Стрєлков - це, як би м'якше сказати, просто нуль без палички навіть у цій російській ієрархії. Його свого часу використовували, як клоуна, коли потрібно було послати якихось провокаторів на Донбас, щоб ті спровокували війну. Тоді Гіркін знадобився, а потім його використовували, як всім відомий одноразовий виріб, і викинули на смітник. І він обурився і почав вдавати з себе Наполеона, вирішив, що він великий, а його взяли і викинули. Природно, що він став робити всякі заяви, критикувати та інше. Але при цьому цей голос так і лунав зі смітника", - пояснив Ейдман.

Пригожин Путіну не по зубах

Також він додав, що Пригожин, ймовірно, має дуже серйозний компромат на кремлівські "еліти" і Путін, швидше за все, не може нічого з ним зробити.

"Пригожин - мільярдер, член близького кола Путіна, і, можливо, володар найпотужнішого компромату на всю верхівку РФ, господар приватної армії. Тобто фігура зовсім іншого калібру. І Путіну нічого не варто розправитися з Гіркіним, тоді як Пригожин, мабуть, йому вже не по зубах. Що, до речі, свідчить про слабкість Путіна", - додав аналітик.

Крім того, соціолог вважає, що Гіркін, швидше за все, потрапить до в'язниці.

"Думаю, що так, ймовірність цього досить велика", - підкреслив Ігор Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Арешт Ігоря Гіркіна-Стрєлкова

Колишній ватажок російських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. Після затримання стало відомо, що Гіркіна звинувачують в екстремізмі.

У ГУР анонсували "загострення" в Кремлі через затримання Гіркіна. За словами представника військової розвідки України Андрія Юсова, затримання терориста Стрєлкова вказує на активне протистояння між кремлівськими вежами.

Міщанський суд міста Москви заарештував Ігоря Гіркіна на 2 місяці. До 18 вересня терориста відправили до СІЗО. Його мають намір судити в рамках статті 280 КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності). Стрєлкову загрожує до 5 років позбавлення волі.

Журналісти відзначили, що Гіркіна затримали після того, він різко розкритикував образив Путіна.

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