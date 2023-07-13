"Я б стежив за своїм меню": Байден натякнув, що Пригожина можуть отруїти

Американський лідер зауважив, що не знає напевно, якою буде доля власника ПВК Вагнера.

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Байден натякнув, що Пригожина можуть отруїти / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Президент США Джо Байден порекомендував власнику ПВК Вагнера Євгенію Пригожину уважніше ставитись до свого раціону, адже після невдалого заколоту є висока імовірність, що ватажка "вагнерівців" можуть отруїти.

"На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню", - сказав Байден на прес-конференції 13 липня у Гельсінкі по завершенню європейської поїздки, передає Bloomberg.

Однак потім американський лідер додав, що якщо без жартів, то не має уявлення, якою буде доля власника ПВК Вагнера.

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"Якщо без жартів, хто знає. Я не знаю, я не думаю, що хтось із нас знає напевно, яке майбутнє чекає на Пригожина в Росії", - резюмував Байден.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву.

Пізніше стало відомо, що раніше відкриту кримінальну справу проти Пригожина в РФ пообіцяли закрити, а сам ватажок найманців мав "піти в Білорусь".

Через добу повної тиші ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби. Він різко почав говорити про те, що нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинив "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

Як зазначив глава української розвідки Кирило Буданов, Пригожин зупинив свій наступ в 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

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