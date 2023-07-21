"Заворушилася банка з павуками": в ГУР анонсували "загострення" в Кремлі

Затримання Гіркіна показує, що мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння, заявили в українській розвідці.

https://glavred.net/world/zashevelilas-banka-s-paukami-v-gur-anonsirovali-obostrenie-v-kremle-10487386.html Посилання скопійоване

У ГУР анонсували "загострення" в Кремлі/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у країні-агресорці Росії показує, що уже почалося активне протистояння між вежами Кремля.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що для України це хороші новини.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", – наголосив Юсов.

відео дня

Він додав, що раніше у Кремлі теж відбувалися подібні процеси, проте в основному вони протікали у прихованій формі. Проте після того, як власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин спробував здійснити військовий заколот, такі процеси почали все більше виходити назовні.

Також представник ГУР назвав ситуацію із затриманням Гіркіна парадоксальною, адже Пригожина, який вів колони вагнерівців на Москву і збивав російські літаки, ніхто не затримував. За словами Юсова, така особливість путінського режиму

Юсов також додав, що питання полягає не у самому Гіркіні. За словами представник ГУР, колишній ватажок бойовиків не діяв, як самостійна особа.

"Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", – зазначив Юсов.

Новина доповнюється…