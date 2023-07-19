Пригожин вперше виступив в РБ: заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців

Він заявив, що те, що зараз відбувається на фронті – це ганьба, у якій вагнерівці не будуть брати участі.

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Пригожин заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців/ колаж: Главред, фото: скрін

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин виступив перед своїми найманцями, які приїхали у Білорусь. Він заявив, що вони нібито займатимуться підготовкою білоруської армії, а до участі у війні країни-агресорки Росії проти України поки що не повернуться.

Відповідне відео з Пригожиним з’явилося у Telegram-каналах "Разгрузка Вагнера" і "Оркестр Вагнера", які пов'язані з ПВК "Вагнера". У відеоролику ватажок вагнерівців нібито зустрічає найманців і вітає їх з приїздом.

У той же час він заявляє, що нинішні дії російських окупантів на фронті – це ганьба, до якої вагнерівці зараз не хочуть бути причетними.

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"Ми достойно воювали. Ви зробили для Росії дуже багато. Зараз те, що відбувається на фронті – це ганьба, в якій нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе на повну. Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати в Білорусі якийсь час", – сказав Пригожин.

Він зазначає, що вагнерівці під час перебування в Білорусі нібито навчатимуть білоруських військових і спробують зробити з них "другу армію світу", а якщо буде потрібно, то заступатимуться за них.

Пригожин сказав, що найманці ПВК "Вагнера" будуть готуватися і підвищувати свій рівень, а потім або вирушать в Африку, або повернуться до участі у війні проти України. При цьому він наголосив, що вагнерівці можуть знову піти воювати проти України, коли будуть впевнені, що їх "не змусять зганьбити самих себе і свій досвід".

Вагнерівці у Білорусі

Повідомлялося, що Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" вирушив до Білорусі на запрошення Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, чи повернуться "пригожинці" воювати з Україною. Після невдалої спроби заколоту ватажок вагнерівців Євген Пригожин навряд чи зважиться здійснити наступ на Україну з території Білорусі, вважає Подоляк.

Британська розвідка припускала, що частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки. Путінські поплічники в Кремлі і військове керівництво країни-агресора РФ досі не можуть дійти згоди про майбутнє ПВК "Вагнера" після невдалого бунту Євгена Пригожина в червні.

19 липня стало відомо, що до Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців". В РБ у ніч проти 19 липня прибула ще одна колона з найманцями ПВК "Вагнер". Відомо, що колона налічувала близько 120 машин.

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