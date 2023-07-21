Гіркін образив Путіна і заарештований: йому загрожує до 5 років в'язниці

Один з колишніх ватажків російських терористів "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці. Його заарештували після того, як він різко висловився на адресу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє The Moscow Times, Міщанський суд Москви відправив Гіркіна під арешт на два місяці - до 18 вересня.
Стрєлкова зібралися судити в рамках статті 280 КК РФ (Ненависть або ворожнечя, а також приниження людської гідності).
Йому інкримінують заклики до здійснення екстремістської діяльність за допомогою Інтернету.
За цією статтею Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.
Дивіться відео, як Гіркіну-Стрєлкову оголошували вирок:
Чому заарештували Гіркіна
Журналісти пишуть, що формально арешт Гіркіна-Стрєлкова пов'язаний з його двома постами в Telegram. У першому він написав про можливу здачу Криму, а вже у другому вирішив розповісти про відсутність виплат військовим окупантам.
Втім, у ЗМІ акцентували увагу на тому, що арешт Гіркіна відбувся після його різкої критики на адресу Путіна, якого він назвав "мокрицею" і "нікчемою".
При цьому Гіркін додав: ще один термін Путіна при владі Росія не витримає.
"23 роки на чолі країни знаходилася нікчема, яка зуміла "пустити пил в очі" значній частині населення... Але ще 6 років при владі цієї боягузливої нездари країна не витримає", - підкреслив Гіркін.
Затримання Стрєлкова-Гіркіна
Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.
Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.
"Так, я написав заяву на Стрєлкова до прокуратури чотири дні тому. І так, я дійсно співробітник ПВК "Вагнер", двічі їздив у відрядження хірургом. Стрєлкова я вважаю "військовою Бліновською": збирає великі донати нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує. Останньою краплею, звичайно, стали слова Стрєлкова про нашого президента Володимира Путіна. Вважаю, що образа першої особи держави — це злочин. Не можу поки що точно сказати, після моєї заяви затримали чи ні, перед простим хірургом Генеральна прокуратура не звітує. Але, сподіваюся, що саме я дав хід справі", - зазначив Петровський.
На думку пропагандистів Росії, є декілька версій, за що затримали Гіркіна. Зокрема, Гіркін багато критикував російську владу і говорив, що в Росії вже почалася смута. Він закликав Путіна провести нову мобілізацію.
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