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Гіркін образив Путіна і заарештований: йому загрожує до 5 років в'язниці

Андрій Ганчук
21 липня 2023, 19:20 оновлено 21 липня, 20:19
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Міщанський суд міста Москви відправив колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна під арешт на 2 місяці – до 18 вересня, його судять за пости в Інтернеті.
Гіркін у залі міщанського суду слухає вирок
Гіркін у залі міщанського суду слухає вирок / Скріншот соцмережі

Один з колишніх ватажків російських терористів "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці. Його заарештували після того, як він різко висловився на адресу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє The Moscow Times, Міщанський суд Москви відправив Гіркіна під арешт на два місяці - до 18 вересня.

Стрєлкова зібралися судити в рамках статті 280 КК РФ (Ненависть або ворожнечя, а також приниження людської гідності).

відео дня

Йому інкримінують заклики до здійснення екстремістської діяльність за допомогою Інтернету.

За цією статтею Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Дивіться відео, як Гіркіну-Стрєлкову оголошували вирок:

Суд у Москві заарештував Гіркіна за критику влади РФ
Суд у Москві заарештував Гіркіна за критику влади РФ / скріншот Главред

Чому заарештували Гіркіна

Журналісти пишуть, що формально арешт Гіркіна-Стрєлкова пов'язаний з його двома постами в Telegram. У першому він написав про можливу здачу Криму, а вже у другому вирішив розповісти про відсутність виплат військовим окупантам.

Втім, у ЗМІ акцентували увагу на тому, що арешт Гіркіна відбувся після його різкої критики на адресу Путіна, якого він назвав "мокрицею" і "нікчемою".

При цьому Гіркін додав: ще один термін Путіна при владі Росія не витримає.

"23 роки на чолі країни знаходилася нікчема, яка зуміла "пустити пил в очі" значній частині населення... Але ще 6 років при владі цієї боягузливої нездари країна не витримає", - підкреслив Гіркін.

Затримання Стрєлкова-Гіркіна

Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.

Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.

"Так, я написав заяву на Стрєлкова до прокуратури чотири дні тому. І так, я дійсно співробітник ПВК "Вагнер", двічі їздив у відрядження хірургом. Стрєлкова я вважаю "військовою Бліновською": збирає великі донати нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує. Останньою краплею, звичайно, стали слова Стрєлкова про нашого президента Володимира Путіна. Вважаю, що образа першої особи держави — це злочин. Не можу поки що точно сказати, після моєї заяви затримали чи ні, перед простим хірургом Генеральна прокуратура не звітує. Але, сподіваюся, що саме я дав хід справі", - зазначив Петровський.

На думку пропагандистів Росії, є декілька версій, за що затримали Гіркіна. Зокрема, Гіркін багато критикував російську владу і говорив, що в Росії вже почалася смута. Він закликав Путіна провести нову мобілізацію.

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