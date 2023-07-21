Влада Путіна "тріснула": Блінкен попередив Пригожина про небезпеку

Якщо НАТО проводить політику "відкритих дверей", то країна-агресорка керується політикою "відкритих вікон", сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Якби я був Пригожиним, я б постійно залишався насторожі - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Наразі складно сказати, наскільки ослабла вертикаль влади Володимира Путіна в країні-агресорі Росії після заколоту Євгенія Пригожина. Однак правління Путіна все-таки тріснуло. Пригожину слід серйозно турбуватися про свою безпеку, оскільки Москва проводить так звану "політику відкритих вікон" щодо тих, кого в Кремлі вважають противником. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє CNN, американський високопоставлений дипломат сказав, що Пригожину слід звернути увагу на власну безпеку. Якщо в НАТО дотримуються політики "відкритих дверей", то в Росії – "відкритих вікон" для своїх супротивників.

"Якби я був Пригожиним, я б постійно залишався насторожі. Якщо НАТО проводить політику "відкритих дверей", то в Росії діє політика" відкритих вікон", - вважає Блінкен.

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Також Ентоні Блінкен підкреслив, що "складно зрозуміти, наскільки Путін був ослаблений нетривалим бунтом Пригожина", але влада глави Кремля все-таки"тріснула".

Бунт у Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Росії загрожують нові заколоти. За словами представника відомства Андрія Юсова, розвідка має такі дані. Втім, у ГУР поширювати відомості не будуть.

Російські журналісти пишуть, що Кремль почав "ховати" Путіна. Після заколоту Пригожина там всерйоз побоюються державного перевороту. ФСБ підозрює всіх, хто міг би бути причетний до потенційної дестабілізації ситуації.

Російський терорист Ігор Гіркін образив Путіна і заарештований на 2 місяці. Його заарештували через критику російської влади. Тепер Гіркіну-Стрєлкову загрожує до 5 років позбавлення волі.

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