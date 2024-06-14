Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

Необхідно докласти всіх зусиль, щоб покласти край війні, підкреслив президент України.

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Володимир Зеленський прибув на Саміт миру / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, @SwissGov

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де візьме участь у Глобальному саміті миру.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, з різними народами, які, однак, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, які є важливими для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

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"Як відповідальна світова більшість, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу прагнуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - наголосив президент.

Загалом у Саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - додав Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Що відомо про учасників Саміту миру

У Саміті миру, який відкриється в суботу, 15 червня, у Швейцарії, візьмуть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу та 8 - міжнародні організації, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

"Президентка Віола Амерд відкриє Саміт з миру в Україні в суботу, 15 червня. У саміті візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів з усього світу. Метою саміту є започаткування мирного процесу, формування довіри та визначення ідей щодо наступних кроків на шляху до такого процесу. Усім присутнім державам має бути надана можливість висунути своє бачення справедливого і тривалого миру в Україні", - зазначається в повідомленні.

Серед країн-учасниць саміту 57 представлені на найвищому рівні, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів.

Зазначається, що Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.

"Приймаючи цей саміт, Швейцарія забезпечує платформу для діалогу, де всі присутні держави можуть внести свої ідеї щодо справедливого та тривалого миру в Україні. Участь 100 держав та організацій з усього світу є гарною відправною точкою для цього процесу", - підкреслюється в повідомленні.

/ Главред

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Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

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