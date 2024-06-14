УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

Олексій Тесля
14 червня 2024, 20:06
143
Необхідно докласти всіх зусиль, щоб покласти край війні, підкреслив президент України.
Зеленський
Володимир Зеленський прибув на Саміт миру / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, @SwissGov

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де візьме участь у Глобальному саміті миру.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, з різними народами, які, однак, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, які є важливими для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

відео дня

"Як відповідальна світова більшість, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу прагнуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - наголосив президент.

Загалом у Саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - додав Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Що відомо про учасників Саміту миру

У Саміті миру, який відкриється в суботу, 15 червня, у Швейцарії, візьмуть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу та 8 - міжнародні організації, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

"Президентка Віола Амерд відкриє Саміт з миру в Україні в суботу, 15 червня. У саміті візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів з усього світу. Метою саміту є започаткування мирного процесу, формування довіри та визначення ідей щодо наступних кроків на шляху до такого процесу. Усім присутнім державам має бути надана можливість висунути своє бачення справедливого і тривалого миру в Україні", - зазначається в повідомленні.

Серед країн-учасниць саміту 57 представлені на найвищому рівні, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів.

Зазначається, що Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.

"Приймаючи цей саміт, Швейцарія забезпечує платформу для діалогу, де всі присутні держави можуть внести свої ідеї щодо справедливого та тривалого миру в Україні. Участь 100 держав та організацій з усього світу є гарною відправною точкою для цього процесу", - підкреслюється в повідомленні.

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву
/ Главред

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини Швейцарії війна Росії та України Саміт миру
Реклама

Головне за день

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

20:06 Світ
Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

19:33 Синоптик
РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

19:25 Гроші
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долю 11432

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долю

Медведєв здав Путіна з потрохами 7091

Медведєв здав Путіна з потрохами

Гребля не витримає: Гончар розкрив, чому росіяни не припиняють бити по ДніпроГЕС 3757

Гребля не витримає: Гончар розкрив, чому росіяни не припиняють бити по ДніпроГЕС

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув умовами миру 3007

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру"

Останні новини

20:06

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

19:55

Який алкоголь не можна дарувати на весілля і чому: бармен назвав списокВідео

19:45

"Ніхто не хоче напружуватися": Загородній розкрив справжню суть західних політиків

19:33

Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

19:25

РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

Росія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту мируРосія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту миру
19:17

Графіки вимкнення світла 15 червня: годин без світла буде значно більше

19:05

Софія Ротару перебуває з онуком-утікачем у США - росЗМІ

18:59

В Україні почалася "ключова стадія" війни: у Пентагоні здивували заявою

18:57

Не тікають з городу: куди зникають колорадські жуки взимку - чому їх не видно

Реклама
18:38

"Це станеться": міністр оборони США назвав термін поставки винищувачів F-16

18:13

Армія РФ потрапила в "котел": в окупантів паніка через оточення у Вовчанську

18:05

Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і жорстко розніс "мирну пропозицію" РФ

17:52

Настя Каменських поставила на місце відомого ведучого - що сталося

17:31

"Ми полюватимемо на флот-привид" РФ: Кемерон здивував заявою про російську нафту

17:25

У липні світла може не бути по 10 годин на добу: чи можливий блекаут в Україні

17:20

Не підлетять на кілометр: як ефективно позбутись від ос - топ 5 методів

17:19

Домовленості про зброю немає: в НАТО вразили заявою щодо України

17:10

Як засолити огірки, щоб були хрусткі: господині поділились порадамиВідео

17:08

"РФ, а не Україна, повинна вивести війська": у НАТО рознесли пропозицію Путіна

16:59

Путін занервував і зробив велику дурістьПогляд

Реклама
16:58

Україна отримає стільки допомоги, скільки потрібно: Байден оголосив про план перемоги

16:46

Далі лише гірше: що буде, якщо не прийти за повісткою до ТЦК - пояснення юристаВідео

16:41

Зашипіло і вибухнуло: в Росії злетіло в повітря авто високопоставленого військовогоВідео

16:22

Особисте приниження Путіна: ЗСУ за крок до фінального удару по окупантах в Криму

16:21

Похитнеться ваше здоров'я і прийде нещастя: що не можна робити 15 червня

16:01

"Набір агресора": у Зеленського жорстко відповіли на "мирну пропозицію" Путіна

15:52

Удари ЗСУ по Білорусі: Загородній розповів, що загрожує Лукашенку

15:30

Без кондиціонера: як миттєво охолодити салон машини - існує таємна кнопка

15:22

"Армія РФ вже не може просуватися далі": ЗСУ відбили позиції на Харківщині

15:11

Китай "випилює" себе з порядку денного: експерт про відсутність КНР на Саміті миру

15:11

Дмитро Гордон розповів, що роблять і де перебувають його сини під час війни

15:04

Як очистити вишню від кісточок за допомогою шприца: цікавий лайфхакВідео

14:57

HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

14:54

Син зрадниці Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва - деталі

14:49

"РФ намагається домогтися перемир'я до осені": Загородній пояснив, що задумав Путін

14:49

Це ще й смачно: чому в Німеччині прийнято їсти сирий фарш - причина шокуєВідео

14:32

Друг скаче без комплексу й напруг: рецензія на фільм "Погані хлопці: все або нічого"Відео

14:10

Дмитро Вербицький розповів, як прокуратура бореться з незаконним обігом тютюнових виробів

13:58

Втрати "гірше нікуди": росіяни загнали добровольчий корпус на фронт

13:45

"Він же помер": шанувальники рознесли Потапа за його нове відео

Реклама
13:44

У родині Заворотнюк сталося ще одне горе

13:38

Що може змусити Росію задуматися про мир: озвучено умови

13:30

Не встигатимете збирати врожай: що зробити, щоб помідори швидше червоніли на кущіВідео

13:29

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру"

13:19

Будуть грози, град і температура +8: де в Україні різко погіршиться погода

13:12

Прозорість відбудови Київщини: голова ОВА Кравченко розповів про конференцію в Берліні

12:59

"А я буду бабусею?": Тоня Матвієнко розповіла про особисте життя старшої доньки

12:22

Депутати Порошенка продовжують вести бізнес в росії після повномасштабного вторгнення – експертВідео

12:20

Скільки годин на день в українців буде світло: в Yasno налякали прогнозом

12:11

Як відбілити біле взуття від жовтизни: чоловік показав дієвий лайфхакВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти