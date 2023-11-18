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США - за крок від початку Третьої світової війни, яку можуть програти - Foreign Policy

Анна Ярославська
18 листопада 2023, 11:45
Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, ситуація може швидко перерости в глобальну війну на трьох фронтах, з прямо або побічно залученими Сполученими Штатами.
Армія США, ЗСУ
США і раніше воювали на кількох фронтах. Але раніше Америка завжди могла перевершити супротивників / Колаж: Главред, фото: defense.gov, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Сполучені Штати перебувають в кроці від світової війни, яку вони можуть програти. У двох з трьох найбільш стратегічно важливих регіонах світу існують серйозні конфлікти, що вимагають уваги США. Про це пише видання Foreign Policy.

Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, ситуація може швидко перерости в глобальну війну на трьох фронтах, з прямо або побічно залученими Сполученими Штатами.

"У разі вторгнення Китаю на Тайвань, Сполученим Штатам буде важко відбити напад, забезпечуючи при цьому потік допомоги Україні та Ізраїлю", — йдеться у статті.

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Автор зазначає, що прийшов час по-справжньому терміново мобілізувати США, їхню оборону та союзників для боротьби з тим, що може стати світовою кризою нашого часу.

Найгіршим сценарієм є ескалація війни щонайменше на трьох великих театрах війни, в якій братимуть участь слабо розтягнуті збройні сили США разом з погано оснащеними союзниками, які здебільшого не здатні захистити себе від великих промислових держав. Ведення цієї боротьби вимагатиме масштабів національної єдності, мобілізації ресурсів та готовності до жертв, яких американці та їхні союзники не бачили поколіннями.

Автор зазначає, що США і раніше воювали на кількох фронтах. Але в минулих конфліктах Америка завжди могла перевершити своїх опонентів.

"Це вже не так: китайський флот вже перевершує американський за кількістю кораблів, і він збільшується на величину, еквівалентну всьому французькому Військово-морському флоту (близько 130 кораблів, за словами начальника штабу ВМС Франції) щороку", - йдеться у статті.

Ще один важливий момент - гроші. У минулих конфліктах Вашингтон міг легко перевершити опонентів за витратами. Під час Другої світової війни співвідношення державного боргу США до ВВП майже подвоїлося: з 61% ВВП до 113%. Навпаки, сьогодні Сполучені Штати вступлять у конфлікт із боргом, який вже перевищує 100% ВВП. Якщо припустити, що темпи зростання економіки будуть такими ж, як під час Другої світової війни, цілком розумно очікувати, що борг може зрости до 200 відсотків ВВП або вище.

Глобальний конфлікт спричинить інші небезпеки. Два суперники США — Росія та Іран — є великими виробниками нафти. В одній з недавніх доповідей йдеться, що тривале закриття Ормузької протоки на тлі широшого конфлікту на Близькому Сході може привести до того, що ціни на нафту перевищать 100 доларів за барель, що істотно посилить інфляційний тиск. Китай є основним власником боргу США, і стійкий розпродаж з боку Пекіна може привести до підвищення прибутковості американських облігацій та створити додаткове навантаження на економіку. Розумно припустити, що американці зіткнуться з нестачею всього — від електроніки до будівельних матеріалів.

"Все це меркне в порівнянні з людськими втратами, яких Сполучені Штати можуть зазнати в результаті глобального конфлікту. Ймовірно, загине велика кількість військовослужбовців США. Деякі з противників Сполучених Штатів володіють звичайними і ядерними можливостями, які можуть досягти території США; інші мають здатність надихати або направляти терористичні атаки в дусі Хамасу на території США, які, можливо, буде легше здійснити, враховуючи проникність південного кордону США", - йдеться в статті.

"Сполучені Штати повинні напружити всі нерви, щоб підготуватися до цього сценарію в надії стримати конфлікт, але гарантувати, що американці будуть готові до нього, якщо він трапиться. Ефективна підготовка — це шлях до поліпшення стримування; кроки з підвищення готовності до війни посилають противникам чіткий сигнал про те, що агресія більш ризикована для них самих, ніж стабільність і мир", - пише автор публікації.

У статті також йдеться про те, що безпосереднім пріоритетом для Сполучених Штатів має бути забезпечення того, щоб Україна, Ізраїль і Тайвань мали зброю, необхідну для захисту, як дуже важливих гравців у цій ситуації.

"Ситуація настільки серйозна, що Вашингтону, можливо, доведеться застосувати закон про оборонне виробництво і почати переведення частини цивільної промисловості на військові цілі. Навіть тоді США уряду, можливо, доведеться зробити драконівські кроки, включаючи перенаправлення матеріалів, призначених для споживчої економіки, розширення виробничих потужностей і перегляд екологічних норм, які ускладнюють виробництво військових матеріалів", — пише видання.

Зазначається, що Сполучені Штати та їхні союзники вступають під час важких рішень, а американці та їхні союзники повинні почати наводити порядок у своїх справах зараз, щоб не виявитися неготовими до глобального конфлікту, якщо він трапиться.

Ризик Третьої світової війни - прогнози

Світ котиться до Третьої світової війни. Вона може спалахнути через те, що західні країни "розслабилися і не готувалися", а тим часом "вісь зла - знахабніла". Лише зараз, на порозі такої загрози, Захід почав швидко до неї готуватися. Таку думку висловив командир штурмової роти батальйону "Айдар" у 2014-2015 роках, військовий аналітик Євген Дикий.

Третя світова війна почалася ще в 2008 році, коли країна-агресор Росія вторглася до Грузії. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов і додав, що конфлікт в Ізраїлі - не останній, який сколихне світ найближчим часом.

Серед влади країн Заходу є розуміння того, що потрібно робити, щоб не допустити Третьої світової війни, вважає політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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