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Має скластися п'ять факторів: полковник ЗСУ розповів, коли закінчиться війна

Анна Ярославська
17 листопада 2023, 10:21оновлено 17 листопада, 11:43
Без України Росія історично неможлива як наддержава. Іншого способу мислення в політичному і загальнонаціональному сенсі у країни-агресора немає.
Петро Черник, ВСУ
Петро Черник спрогнозував терміни закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Армія inform, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коли закінчиться війна - питання, яке українці ставлять собі щодня. Полковник Збройних сил України Петро Черник вважає: щоб прогнозувати шляхи закінчення війни Росії проти України, потрібно дивитися набагато ширше.

За його словами, без України Росія історично неможлива як наддержава. Іншого способу мислення в політичному та загальнонаціональному сенсі у країни-агресора немає.

"Російська державність в тому вигляді, в якому вона є починаючи з Івана Грозного носить імперський характер. І взагалі сходження спочатку царської імперії, а потім більшовицької імперії почалося з поглинання України. Сумний 1654 рік - Переяславська рада. Це є тим фундаментом їхнього створення в частині наддержавності", - сказав Черник в інтерв'ю ТСН.

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Полковник переконаний: щоб назавжди закрити питання війни з РФ, необхідно, щоб склалися п'ять фундаментальних принципів. А саме:

  • Російська Федерація повинна розпастися на 25-30 держав;
  • у РФ мають забрати ядерну зброю;
  • "їх повинні відсікти від нафти, газу, Сибіру, тому що це дешеві ресурси, які їм дурманять голову";
  • Україна повинна обов'язково вступити в НАТО.

"Те, що залишиться на території Московської республіки, як вони її умовно назвали, зразка 1471 року. Чому цей рік - це ще без Новгорода Великого, до його приєднання. Це останні картографічні обриси Московського князівства", - сказав Черник.

Військовий аналітик назвав і п'ятий фундаментальний принцип. За його словами, потрібно проводити ідеологічне очищення трьох поколінь росіян, а на це піде від 60 до 80 років. Саме так і відбувалося в Німеччині після Другої світової війни.

"Це п'ять базових принципів. Якщо це не вирішується, за винятком вступу в НАТО, то питання наступної російсько-української війни — лише питання часу", — вважає Черник.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

Війна в Україні може закінчитися в середині 2024 року. Вплинути на це можуть вибори в США і небажання країн Заходу затягувати конфлікт. Такий прогноз озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Війна в Україні, найімовірніше, не закінчиться через рік. Терміни завершення бойових дій затягуються. Але наша держава точно здобуде перемогу у війні. Такий прогноз озвучив лідер громадської організації С14, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

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