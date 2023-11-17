Має скластися п'ять факторів: полковник ЗСУ розповів, коли закінчиться війна

Коли закінчиться війна - питання, яке українці ставлять собі щодня. Полковник Збройних сил України Петро Черник вважає: щоб прогнозувати шляхи закінчення війни Росії проти України, потрібно дивитися набагато ширше.
За його словами, без України Росія історично неможлива як наддержава. Іншого способу мислення в політичному та загальнонаціональному сенсі у країни-агресора немає.
"Російська державність в тому вигляді, в якому вона є починаючи з Івана Грозного носить імперський характер. І взагалі сходження спочатку царської імперії, а потім більшовицької імперії почалося з поглинання України. Сумний 1654 рік - Переяславська рада. Це є тим фундаментом їхнього створення в частині наддержавності", - сказав Черник в інтерв'ю ТСН.
Полковник переконаний: щоб назавжди закрити питання війни з РФ, необхідно, щоб склалися п'ять фундаментальних принципів. А саме:
- Російська Федерація повинна розпастися на 25-30 держав;
- у РФ мають забрати ядерну зброю;
- "їх повинні відсікти від нафти, газу, Сибіру, тому що це дешеві ресурси, які їм дурманять голову";
- Україна повинна обов'язково вступити в НАТО.
"Те, що залишиться на території Московської республіки, як вони її умовно назвали, зразка 1471 року. Чому цей рік - це ще без Новгорода Великого, до його приєднання. Це останні картографічні обриси Московського князівства", - сказав Черник.
Військовий аналітик назвав і п'ятий фундаментальний принцип. За його словами, потрібно проводити ідеологічне очищення трьох поколінь росіян, а на це піде від 60 до 80 років. Саме так і відбувалося в Німеччині після Другої світової війни.
"Це п'ять базових принципів. Якщо це не вирішується, за винятком вступу в НАТО, то питання наступної російсько-української війни — лише питання часу", — вважає Черник.
Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Коли закінчиться війна в Україні - прогнози
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