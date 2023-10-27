Світ котиться до Третьої світової, в України є рік на підготовку – Дикий

Україна повинна нарощувати власне виробництво зброї і боєприпасів, адже у разі спалахування Третьої світової Захід не буде більше допомагати нам зброєю.

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Світ котиться до Третьої світової, в України є рік на підготовку/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Світ котиться до Третьої світової війни. Вона може спалахнути через те, що західні країни "розслабилися і не готувалися", а тим часом "вісь зла – знахабніла".

Лише зараз, на порозі такої загрози, Захід почав швидко до неї готуватися. Таку думку висловив командир штурмової роти батальйону "Айдар" у 2014-2015 роках, військовий аналітик Євген Дикий, повідомляє "Еспресо".

"Світ котиться до Третьої світової війни. З одного боку я радий, що Захід нарешті починає потроху звикати до цієї думки, бо для нас це було очевидно ще рік тому. Нарешті на Заході зазвучали голоси, які оцінюють, що загроза достатньо значна, а шанс уникнути великої війни – це зараз бігом до неї готуватися. Бо Холодна війна не переросла у світову, тому що до неї тоді були готові. І тодішня вісь зла не ризикнула розпочати велику війну", – зазначив Дикий. відео дня

Він висловив думку, що на Заході "розслабилися" й упродовж 30 років не готувалися до війни, і саме тому знахабніла нинішня "вісь зла" (ймовірно, експерт має на увазі країну-агресорку Росію та Іран).

Дикий зазначив, що у світі вже почалися перегони озброєнь, і звернув увагу, що, вся західна оборонна промисловість за рік отримала більше замовлень, ніж за останніх 10 чи 15 років.

У той же час експерт наголосив, що в України є всього рік, щоб підготуватися до загрози виникнення Третьої світової війни. Дикий зазначає, що якщо у світі спалахне глобальна війна, то Захід не буде розпорошувати свої запаси, зокрема на Україну. Тому нашій державі важливо нарощувати власне виробництво зброї і боєприпасів.

"Швидше за все, у нас є 2024 рік, коли нам ще збережуть нинішній рівень західної підтримки. А от, що буде у 2025 році, точно ніхто не передбачить. Тобто ми маємо наступний рік, щоб навчитися себе самозабезпечувати", – наголосив Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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