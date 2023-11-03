Експерт оцінив, чи великі шанси на старт Третьої світової

На даному етапі влада країн Заходу, вважає Валерій Клочок, ситуацію прагнуть стабілізувати - і не допустити початку Третьої світової.

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На Заході є розуміння того, що потрібно робити - Валерій Клочко / колаж Главред, скріншот з відео і ua.depositphotos.com

Серед влади країн Заходу є розуміння того, що потрібно робити, щоб не допустити Третьої світової війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Висновки вже зроблен і- на даному етапі ситуацію прагнуть стабілізувати, щоб мати час на підготовку до майбутнього протистояння. На Заході є розуміння того, що потрібно робити. Але війна-війною, проте політика нікуди не поділася. Тому всі розуміють, що потрібно готуватися, щоб заяви Ердогана не стали реальністю", ‒ сказав він.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. відео дня З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів та світу в цілому. З 2016 по 2018 рік - голова центрального Виконавчого комітету Всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік - керівник прес-служби народного депутата, керівник пресслужби Всеукраїнської партії. З 2010 року - по сьогодні - засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік - головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України IV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (пресслужба) Державної митної служби України, радник митної служби III рангу. З 2004 по 2005 роки – прессекретар депутатської групи у Верховній Раді України IV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Наскільки можливий варіант з виникненням Третьої світової війни

Раніше у ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни. Світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової), заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Командир штурмової роти батальйону "Айдар" у 2014-2015 роках, військовий аналітик Євген Дикий висловив думку, що світ котиться до Третьої світової, в України є рік на підготовку. За його словами, Україна повинна нарощувати власне виробництво зброї та боєприпасів, адже в разі початку Третьої світової Захід не буде більше допомагати нам зброєю.

Генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун назвав головну причину бажання РФ знищити Україну. Він підкреслив, що якщо нинішня війна не остання, то нам доведеться і далі жити з усвідомленням того, що російські окупанти прийдуть до нас ще раз.

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