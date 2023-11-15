'Наші діти будуть воювати': Зеленський висловився про 'замороження' війни

За словами Зеленського, якщо цю війну не закінчити зараз і піти на замороження конфлікту, воювати доведеться дітям або онукам.

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Зеленський висловився про "замороження" війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Україна не може дозволити собі прояв слабкості і не може прийняти замороження конфлікту з Росією. Він вважає, що такий крок означав би, що у майбутньому наслідки цього конфлікту доведеться вирішувати наступним поколінням. Про це він заявив в інтерв’ю журналістам із 11 країн Африки, повідомляє Офіс президента.

"Заморожений конфлікт — це така сама війна. Це як вулкан, який "спить", але точно прокинеться. Питання часу. Тому ми не можемо дозволити собі патової ситуації - тимчасової слабкості... Якщо це заморожений конфлікт, то ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати, або наші онуки. Ми вже втратили дуже багато людей. Чи ми хочемо так жити, знаючи, що будемо ростити дітей, які точно будуть потім воювати? Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що війну потрібно закінчити з "повагою, щоб весь світ знав, що той, хто прийшов захопив і вбив, поніс відповідальність".

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Зеленський погоджується з ідеєю завершення війни, але водночас вважає, що це повинно бути справедливе завершення, де злочинці понесуть відповідальність, і страждачем має бути не лише Україна, але й ті, хто вчинив агресію.

Президент висловив думку, що за наявності політичної волі Росія може швидко завершити війну, вивівши свої війська з України.

Переговори із Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував повідомлення, які з'явилися в ЗМІ щодо того, що представники США та Європи вже розпочали обговорення можливості проведення мирних переговорів з Росією. Він зауважив, що західні партнери не тиснуть на Київ у питанні проведення мирних переговорів з Кремлем.

Заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател повідомив, що у США не було консультацій з Україною щодо можливого розпочатку "мирних переговорів" з Росією як країною-агресором.

Час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

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