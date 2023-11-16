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Росія хоче розпалити нову війну на Балканах: Зеленський розкрив "довгий план" РФ

Юлія Закрепа
16 листопада 2023, 10:57оновлено 16 листопада, 11:43
У Молдові росіяни "починають розхитувати ситуацію" й зацікавлені у "знесенні" проєвропейської чинної влади.
Росія хоче розпалити нову війну на Балканах: Зеленський розкрив 'довгий план' РФ
Росія хоче почати війну на Балканах / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія, Міноборони РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має дані про наміри Росії розпалити війну між балканськими країнами.

Про це він сказав представникам африканських ЗМІ 15 листопада. За словами Зеленського, Росія та її союзник Іран стоять за подіями в Ізраїлі, на який на початку жовтня напав ХАМАС. Він попереджає, що згодом може бути новий виклик.

"Зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, друге відволікання буде Балкани. Принаймні якщо партнери зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух, і знову не нова якась історія. У їхніх відносинах криза і давно. Тому Росія вкладатиметься для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою", - наголосив президент України.

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Також він згадав про Молдову, де росіяни "починають розхитувати ситуацію" й зацікавлені у "знесенні" проєвропейської чинної влади. Зеленський переконаний: Москва хоче розпорошити допомогу й увагу світу між багатьма країнами.

"У Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії та ті країни, на території яких присутні російські контингенти", - сказав він.

Нагадаємо, що Росія готується до зимових ракетних ударів по Україні. Агресор Росія в рамках своєї злочинної підготовки веде роботу з завербованими навідниками, сказав представник військової розвідки України Андрій Черняк.

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності. Продовження війни проти України підтримують 39% росіян, близько 58% не підтримують нову хвилю мобілізації, розповіли соціологи Russian Field.

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війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін
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