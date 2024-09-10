США наважились: Байден хоче обговорити зі Стармером дозвіл для ЗСУ на удари по РФ

Вперше за довгий час, відколи Україна просить у заходу дозвіл на удари по Росії, в США наважились про це поговорити.

https://glavred.net/world/ssha-reshilis-bayden-hochet-obsudit-so-starmerom-razreshenie-dlya-vsu-na-udary-po-rf-10595885.html Посилання скопійоване

Можливість надання дозволу обговорять вже цього тижня / Колаж: Главред, фото: The White House, Keir Starmer, командування ПС ЗСУ

Україна декілька місяців веде інтенсивний діалог із ключовими західними партнерами щодо отримання дозволу на удари далекобійним озброєнням по стратегічних об'єктах вглиб країни-агресора Росії.

У США, схоже, нарешті готові обговорювати таку можливість. Під час брифінгу, який транслювало The Guardian, міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі стало відомо, що американський президент Джо Байден планує розмову на тему дозволу для України із прем'єром Британії Кіром Стармером.

Мова йтиме саме про удари далекобійним озброєнням, що має більший радіус дії. Ламмі зауважив, що ініціативу щодо такої можливості для українських військових проявив саме Байден.

відео дня

Найімовірніше, питання дозволу на удари далекобійним озброєнням по Росії обговорять під час другого візиту прем’єр-міністра Стармера до Білого дому вже цього тижня.

Що таке The Guardian? The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Отримання дозволу від США на удари по Росії

Нагадаємо, Штати все ще не наважуються прийняти рішення щодо дозволу на удари американським озброєнням по території Росії. Експерт Олег Жданов заявив, що наразі важко сказати, коли настане цей переломний момент.

Напередодні стало відомо, що Україна шукає шляхи, як завдавати ударів по стратегічних об'єктах країни-агресора Росії. Важливу роль в цьому відіграє дальність удару. Західні партнери вже передали ЗСУ перші винищувачі F-16 і разом з малопомітними ракетами AGM-158 або JASSM Україна зможе наносити удари на відстань більшу, ніж ракетами ATACMS. Однак потрібен дозвіл США.

Раніше колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер заявляв, що наразі у Штатів є достатньо політичної волі для ухвалення цього рішення, при чому як і в демократів, так і в республіканців, за деякими винятками.

Інші новини про удари по РФ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред