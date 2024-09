США наважились: Байден хоче обговорити зі Стармером дозвіл для ЗСУ на удари по РФ

Україна декілька місяців веде інтенсивний діалог із ключовими західними партнерами щодо отримання дозволу на удари далекобійним озброєнням по стратегічних об'єктах вглиб країни-агресора Росії.

У США, схоже, нарешті готові обговорювати таку можливість. Під час брифінгу, який транслювало The Guardian, міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі стало відомо, що американський президент Джо Байден планує розмову на тему дозволу для України із прем'єром Британії Кіром Стармером.

Мова йтиме саме про удари далекобійним озброєнням, що має більший радіус дії. Ламмі зауважив, що ініціативу щодо такої можливості для українських військових проявив саме Байден.

Найімовірніше, питання дозволу на удари далекобійним озброєнням по Росії обговорять під час другого візиту прем’єр-міністра Стармера до Білого дому вже цього тижня.

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.