Краще за ATACMS: Україна може завдавати ударів більшої дальності, але є одна умова

Чи зможе Україна завдавати ударів більшого радіусу дії залежатиме від США, у яких є малопомітні ракети AGM-158 або JASSM.

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Ракети на винищувачах будуть більш ефективні, ніж ATACMS / Колаж: Главред, фото: pixabay, Вікіпедія

Україна шукає шляхи, як завдавати ударів по стратегічних об'єктах країни-агресора Росії. Важливу роль в цьому відіграє дальність удару. Західні партнери вже передали ЗСУ перші винищувачі F-16 і разом з малопомітними ракетами AGM-158 або JASSM Україна зможе наносити удари на відстань більшу, ніж ракетами ATACMS.

Видання Business Insider повідомляє, що для цього потрібно, щоб Штати остаточно вирішили передати Києву ці ракети. Другим важливим питанням є отримання дозволу на застосування JASSM по території РФ.

Попередньо, ЗМІ повідомляли про схильність США до позитивного рішення щодо відправки в Україну малопомітних ракет. Однак у Пентагоні заявили, що наразі говорити про те, що ми близькі до угоди, не варто.

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Хоча Україна вже отримує перші потужні ракети для винищувачів F-16, критично важливо для Києва отримати саме JASSM, адже вони збільшать варіативність дальніх ударів. Це збільшить ефективність ЗСУ в нанесенні ударів по об'єктах РФ навіть на тимчасово окупованих територіях, якщо США накладуть обмеження на використання ракет.

F-16 / Інфографіка: Главред

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Нанесення ударів по території агресора Росії

Нещодавно стало відомо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, що українські ударні безпілотники здатні бити по цілях не території країни-агресора РФ на відстань до 1800 кілометрів.

Нагадаємо, Штати все ще не наважуються прийняти рішення щодо дозволу на удари американським озброєнням по території Росії. Експерт Олег Жданов заявив, що наразі важко сказати, коли настане цей переломний момент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна, навіть за умови отримання дозволу від союзників на удари західною зброєю вглиб території Росії, не зможе атакувати Кремль. Обмежений радіус дії переданих ракет не дозволить цього зробити.

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