Україна чекає переломного моменту: США можуть планувати вивести РФ на переговори

Щоденні терористичні атаки агресора Росії на Україну підкреслюють критичну необхідність у дозволі від США наносити удари далекобійним озброєнням по стратегічних об'єктах вглиб РФ.
Однак Штати все ще не наважуються прийняти це рішення і важко сказати, коли настане цей переломний момент. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
"Ми ж не знаємо яких розмірів айсберг, а бачимо тільки його вершину. Я вважаю, що США нашими руками хочуть максимально послабити військову міць Росії, тобто надати можливість РФ вичерпати всі свої військові потенціали. За винятком ядерного. Штатам потрібна ослаблена Росія, яка не розвалилася", - пояснив він.відео дня
Жданов вважає, що американці таким чином помиляються і навпаки запускають в Росії невідворотні процеси, що можуть призвести до розвалу РФ. Штати переконані, що зможуть повільно знесилити агресора: спершу довести до фінансової кризи, потім максимально ослабити військову машину і зрештою нова еліта усуне Путіна.
У США сподіваються, що за їхнім сценарієм тоді представники РФ будуть готові сісти за стіл переговорів та "почати все з чистого листа" на умовах американців. Таким чином Штати хочуть довести, що вони є геостратегічною країною, яка вирішує світові питання.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Дозвіл США на удари по території РФ - що відомо
Нагадаємо, Україна вже декілька місяців чекає на рішення США дозволити удари далекобійним озброєнням по стратегічно важливих об'єктах вглиб країни-агресора Росії.
Напередодні, Україна передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі, які хотіла б уразити на території Росії ракетами ATACMS. Вашингтон усе ще розглядає запит Києва.
Раніше Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу країни-агресорки Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій.
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