УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

Анна Косик
27 серпня 2024, 14:35
111
Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.
Федоров, паляница, ракетная атака
Україна працює над зменшенням залежності від постачання ракет Заходом / Колаж: Главред, фото: flickr, United24, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Україна розробила новий тип озброєння, щоб наносити удари по стратегічно важливих об'єктах на території РФ без запиту на дозвіл використання далекобійної зброї від західних партнерів.

Як пише Associated Press, мова йде про "Паляницю" - ракету-дрон, яка була створена через нагальну необхідність, оскільки Росія домінувала в небі з початку війни в лютому 2022 року, а західні союзники України висунули умови щодо використання своїх ракет великої дальності в Росії.

Українське військове керівництво натякнуло, що радіус дії "Паляниці" становить до 700 кілометрів (430 миль) — нарівні з поставленим США ATACMS. Адже було продемонстровано карту з різними аеродромами, включно з російською авіабазою Саваслейка, яка знаходиться в цьому діапазоні. Стверджується, що "Паляниця" може дістатися щонайменше до 20 російських аеродромів.

відео дня

Український міністр Михайло Федоров в коментарі виданню зазначив, що Україна готується до розширення виробництва подібної далекобійної зброї. Федоров відмовився уточнити дальність і поточні поставки, посилаючись на міркування безпеки, але зазначив, що бере участь у проектах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - сказав він.

Федоров повідомив, що кожна ракета коштує менше 1 мільйона доларів, і військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

Що відомо про The Associated Press?

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Розробка Україною далекобійних ракет

Нагадаємо, Україна розгорнула власну ракетну програму. "Укроборонпромом" і ракетниками були визначені оновлені завдання, а Зеленський повідомив, що за цією програмою вже є практичні результати.

Згодом стало відомо, що робота над ракетною програмою триває задля того, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

А вже 24 серпня, у День Незалежності Україна вперше застосувала проти російських окупантів новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця". Ворога було уражено.

Читайте також про надання дозволів Заходу на удари вглиб РФ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні зброя ракета Україна
Реклама

Головне за день

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:36 Синоптик
"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:34 Україна
"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:32 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання 118829

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів 30763

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт 27750

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії 24606

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії

Останні новини

15:48

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

15:36

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:34

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:32

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:17

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:07

Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восениФото

15:01

"План перемоги" у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

14:54

Виклав усю правду про Аллу Пугачову: Андрій Макаревич зважився на відвертість

14:52

Учені визначили ознаки високого IQ

Реклама
14:39

"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

14:35

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

14:21

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковВідео

14:15

Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

13:49

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

13:21

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть M серед W за 8 секунд: загадка на уважність

13:17

Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

13:12

Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

13:11

"Це означатиме крах Орбана": експерт про можливе виключення Угорщини з ЄС

13:04

Місячний посівний календар на вересень: що важливо зробити в саду і на городі

12:43

Місячний календар стрижок на вересень 2024: коли краще підстригтися

Реклама
12:39

Церковне свято 28 серпня: що заборонено робити на преподобного Мойсея

12:39

"В України є зброя перемоги": Шмигаль зробив гучну заяву про мільйон дронів

12:30

"Назавжди в моєму серці": Лілія Подкопаєва показалася в рідному Донецьку

12:26

Китайський гороскоп на вересень 2024: Бикам - дорогі покупки, Тиграм - проблеми

12:23

Гороскоп на вересень 2024: Ракам - конфлікти та занепокоєння, Овну - щастя

12:21

Киян запрошують на дискусію про серіальне виробництво під час війни новини компанії

12:20

Дорожче за Феррарі: скільки коштує найдорожчий собака у світі

12:12

Як прискорити дозрівання томатів: цікавий лайфхак з зубочистками

12:12

"Польща перебуває у стані війни": в Міноборони країни зробили важливу заяву

11:55

Гороскоп Таро на вересень 2024: Козерогам - подарунок, Водоліям - свято, Рибам - завершенняВідео

11:53

Онука Алли Пугачової спіймали в Москві - заплатив за все

11:39

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою

11:38

Багата, красива і знаменита: Бен Аффлек знайшов заміну Дженніфер Лопес

11:13

Вже 4 загиблих: Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку ворога

11:07

Не Курськом єдиним: ЗСУ прориваються в Бєлгородській області - росЗМІ

10:55

Гороскоп на завтра 28 серпня: Ракам - хвиля удачі, Скорпіонам - стрес та суперечки

10:51

"РФ не досягне успіху в Україні": Байден різко відреагував на ракетний удар 26 серпня

10:40

РФ вдарила по Україні 10 ракетами і 81 "Шахедом": 65 цілей вдалося збитиФото

10:32

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі

10:25

Обмеження не скасують: графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів

Реклама
10:15

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Зміям - страждання, Козлам - пастка

09:45

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

09:42

Командування РФ загнали: окупаційні війська перекидають з України - ISW

09:28

Уперше за 19 років: Андрій Губін з'явився на публіці зі своєю дівчиною - що з ним сталося

09:26

Завдають ворогу відчутних втрат: Генштаб про бої на Покровському напрямку

08:55

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

08:44

"Смертельно небезпечно": путініст Газманов закотив істерику і попередив усю РФ про трагедію

08:22

"Більше двох десятків аеродромів": як ЗСУ помстяться РФ за обстріли - експерт

08:13

РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 пораненіФото

07:36

РФ атакувала дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти