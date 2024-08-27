Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

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Україна працює над зменшенням залежності від постачання ракет Заходом / Колаж: Главред, фото: flickr, United24, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Україна розробила новий тип озброєння, щоб наносити удари по стратегічно важливих об'єктах на території РФ без запиту на дозвіл використання далекобійної зброї від західних партнерів.

Як пише Associated Press, мова йде про "Паляницю" - ракету-дрон, яка була створена через нагальну необхідність, оскільки Росія домінувала в небі з початку війни в лютому 2022 року, а західні союзники України висунули умови щодо використання своїх ракет великої дальності в Росії.

Українське військове керівництво натякнуло, що радіус дії "Паляниці" становить до 700 кілометрів (430 миль) — нарівні з поставленим США ATACMS. Адже було продемонстровано карту з різними аеродромами, включно з російською авіабазою Саваслейка, яка знаходиться в цьому діапазоні. Стверджується, що "Паляниця" може дістатися щонайменше до 20 російських аеродромів.

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Український міністр Михайло Федоров в коментарі виданню зазначив, що Україна готується до розширення виробництва подібної далекобійної зброї. Федоров відмовився уточнити дальність і поточні поставки, посилаючись на міркування безпеки, але зазначив, що бере участь у проектах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - сказав він.

Федоров повідомив, що кожна ракета коштує менше 1 мільйона доларів, і військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Розробка Україною далекобійних ракет

Нагадаємо, Україна розгорнула власну ракетну програму. "Укроборонпромом" і ракетниками були визначені оновлені завдання, а Зеленський повідомив, що за цією програмою вже є практичні результати.

Згодом стало відомо, що робота над ракетною програмою триває задля того, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

А вже 24 серпня, у День Незалежності Україна вперше застосувала проти російських окупантів новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця". Ворога було уражено.

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