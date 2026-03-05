Рус
США заявляють про великі запаси зброї, але Трамп й надалі критикує минулі поставки Україні

Дар'я Пшеничник
5 березня 2026, 10:42
Трамп традиційно розкритикував свого попередника Джо Байдена за постачання зброї Україні.
В Білому домі назвали рішення Байдена передати зброю Україні "нерозумним" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне з новини:

  • Трамп звинувачує Байдена в "нерозумній" передачі зброї Україні
  • Водночас Білий дім запевняє, що американських озброєнь більш ніж достатньо

відео дня

У США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи допис Трампа у Truth Social.

Основні заяви Білого дому

Левітт наголосила, що Сполучені Штати володіють "більш ніж достатніми" запасами боєприпасів, амуніції та озброєння. За її словами, ці ресурси дозволяють не лише успішно виконувати поточні військові завдання, а й "піти набагато далі".

Вона також процитувала допис Трампа, у якому той назвав "нерозумним" рішення Байдена передавати Україні значну частину американського озброєння.

"Ми маємо запаси зброї в місцях, про які багато людей у цьому світі навіть не знають. Однак президент у цьому дописі вказував, що, на жаль, протягом чотирьох років у Білому домі був дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато наших найкращих озброєнь задарма, безкоштовно, іншій країні, дуже віддаленій, під назвою Україна", - сказала Левітт.

Фрагмент її виступу поширив у X спецпосланець російського президента Кирило Дмитрієв.

Що писав Трамп

4 березня Трамп у Truth Social знову звинуватив Байдена у "марнотратстві" та надмірній підтримці України.

"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все Ф.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на сотні мільярдів доларів - і, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити", - написав він.

Заяви під час зустрічі з канцлером Німеччини

Під час переговорів із Фрідріхом Мерцом 3 березня Трамп повторив тезу про те, що США мають "величезну кількість боєприпасів" і високотехнологічне озброєння. Водночас він знову дорікнув адміністрації Байдена за передачу Україні значної частини цих запасів.

"У нас є величезна кількість боєприпасів. У нас є висококласне озброєння; багато чого було нерозумно віддано Байденом, дуже нерозумно і безкоштовно. І я всією душею за Україну, але вони віддали дуже багато. Як ви знаєте, коли я даю боєприпаси, за них платять усі", - заявив Трамп.

Військова допомога Україні - оцінка експерта

Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а ключовим стратегічним союзником для нашої держави залишається Європейський Союз. Таку оцінку дав політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, ЄС відіграє вирішальну роль не лише у фінансовій підтримці, а й у задоволенні військових потреб України, зокрема у фінансуванні закупівлі американського озброєння.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка слугує довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив Фесенко.

Військова допомога Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Вас може зацікавити:

Про персону: Керолайн Левітт

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

