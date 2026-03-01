Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

Дар'я Пшеничник
1 березня 2026, 07:49оновлено 1 березня, 08:54
Провідні світові медіа нині роблять головними темами події на Близькому Сході.
Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков
Операція Ізраїлю та США проти Ірану / Колаж: Главред, фото: Скріншот з відео, YouTube-канал Віталія Портнікова, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Близький Схід відволікає світ від України
  • Енергетичні ризики можуть посилити доходи Росії
  • Медіа фокусуються на ударах по глобальних центрах

відео дня

Тривала військова операція Ізраїлю та США проти Ірану здатна суттєво переформатувати інформаційний та політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план. Про це заявив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, темпи розвитку подій на Близькому Сході визначатимуть, наскільки довго увага світових медіа залишатиметься зосередженою на регіоні.

"Ми вже бачили приклад війни 7 жовтня 2023 року, яка серйозно відволікла світ від України", - нагадав він.

Портников підкреслив, що провідні міжнародні ЗМІ нині роблять головними темами саме близькосхідні новини, і це впливає на сприйняття аудиторії. "Масована атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю чи Абу-Дабі, або закриття їхніх аеропортів", - пояснив журналіст.

На його думку, для західної аудиторії події стають більш відчутними тоді, коли вони зачіпають повсякденне життя чи економічні інтереси. "Україна для них - радше теоретичний сюжет, тоді як війна, яка може вплинути на їхні подорожі чи ціни на пальне, сприймається безпосередньо", - зазначив Портников.

Він також застеріг, що у випадку блокування Іраном Ормузької протоки або атак на нафтову інфраструктуру світові ціни на енергоносії можуть різко зрости, що опосередковано посилить доходи Росії. "Це означатиме подорожчання всього, і ми будемо платити більше, тоді як Москва отримає додаткові прибутки", - наголосив він.

Окремо журналіст звернув увагу на скасування запланованого звернення президента США Дональда Трампа, що, на його думку, свідчить про недооцінку масштабів нинішніх подій у Вашингтоні.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Вас може зацікавити:

Про персону: Віталій Портников

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Віталій Портников Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:54Світ
Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:53Світ
Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

07:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

На кону - звільнення області: у ЗСУ назвали головну мету наступу на Півдні

На кону - звільнення області: у ЗСУ назвали головну мету наступу на Півдні

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію ХаменеїПогляд

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

Реклама
05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВідео

02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 лютого, субота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВідео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

21:38

Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

Реклама
20:41

Час втрачено: Максим Ялі про шанси на повалення режиму аятол в ІраніПогляд

20:37

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорахВідео

20:19

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:18

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

19:34

Природний засіб є на кожній кухні: як миттєво видалити жир з деко

19:31

Жінка передчувала "катастрофу" перед посадкою в літак: що сталося

19:08

Для чого насправді придумали поля в зошитах: справжнє призначення неабияк здивує

18:59

Більше немає бандитів і "сірої зони": як у голлівудських фільмах показують Україну

18:57

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

18:49

Річ за $1 здивувала своєю справжньою ціною: дівчина знайшла "скарб"

18:39

"Наздогнали тут": MamaRika потрапила під обстріл у Дубаї

18:33

Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

18:25

Українці, варяги чи росіяни: яка була національність у князів Київської РусіВідео

18:10

І не потрібно ламати голову: рецепт ідеального сніданку на кожен деньВідео

17:43

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

17:31

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по ІрануВідео

17:10

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло новини компанії

16:57

Ніколи не миють: покоївка розповіла, до чого краще не торкатися в готелі

16:34

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:33

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святиніВідео

Реклама
16:30

"Останнє віддасть": зрадниця Корольова розповіла про плани щодо невістки

16:27

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:08

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

16:01

Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

15:20

Таємниці еліти: де знаходиться "острів мільярдерів" і що там відбувається

15:15

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там булоВідео

15:14

"Мета номер один": експерт назвав місто, яке РФ хоче стерти з лиця земліВідео

15:04

Рівненщину накриє раптове потепління: чим здивує погода у перший день весни

14:27

Коли в Одесі по-весняному потеплішає: прогноз погоди на березень 2026 року

14:20

"Ніде не піду": Філіп Кіркоров зізнався у зв'язку з Аллою Пугачовою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти