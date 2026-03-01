Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

Провідні світові медіа нині роблять головними темами події на Близькому Сході.

https://glavred.net/war/voyna-na-blizhnem-vostoke-grozit-otvlech-mir-ot-ukrainskogo-fronta-portnikov-10744988.html Посилання скопійоване

Операція Ізраїлю та США проти Ірану / Колаж: Главред, фото: Скріншот з відео, YouTube-канал Віталія Портнікова, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Близький Схід відволікає світ від України

Енергетичні ризики можуть посилити доходи Росії

Медіа фокусуються на ударах по глобальних центрах

відео дня

Тривала військова операція Ізраїлю та США проти Ірану здатна суттєво переформатувати інформаційний та політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план. Про це заявив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, темпи розвитку подій на Близькому Сході визначатимуть, наскільки довго увага світових медіа залишатиметься зосередженою на регіоні.

"Ми вже бачили приклад війни 7 жовтня 2023 року, яка серйозно відволікла світ від України", - нагадав він.

Портников підкреслив, що провідні міжнародні ЗМІ нині роблять головними темами саме близькосхідні новини, і це впливає на сприйняття аудиторії. "Масована атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю чи Абу-Дабі, або закриття їхніх аеропортів", - пояснив журналіст.

На його думку, для західної аудиторії події стають більш відчутними тоді, коли вони зачіпають повсякденне життя чи економічні інтереси. "Україна для них - радше теоретичний сюжет, тоді як війна, яка може вплинути на їхні подорожі чи ціни на пальне, сприймається безпосередньо", - зазначив Портников.

Він також застеріг, що у випадку блокування Іраном Ормузької протоки або атак на нафтову інфраструктуру світові ціни на енергоносії можуть різко зрости, що опосередковано посилить доходи Росії. "Це означатиме подорожчання всього, і ми будемо платити більше, тоді як Москва отримає додаткові прибутки", - наголосив він.

Окремо журналіст звернув увагу на скасування запланованого звернення президента США Дональда Трампа, що, на його думку, свідчить про недооцінку масштабів нинішніх подій у Вашингтоні.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Вас може зацікавити:

Про персону: Віталій Портников Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред