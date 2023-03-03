США не воюють з РФ і не дають Україні дані для ударів по ній-Пентагон

США зосереджені виключно на підтримці оборони України, повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Пентагон, російський танк / Колаж Фото УНІАН

У Пентагоні заявили, що США не надають ЗСУ розвіддані для нанесення можливих ударів по території країни-агресора, РФ. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, у нього немає інформації про те, чи проводить Україна операції на території РФ, а тому варто звертатися до української влади. І взагалі генерал зазначив, що ідея − США надають Україні розвіддані для ударів по Росії − апріорі абсурдна.

"Ми не воюємо з Росією і не шукаємо війни з Росією. Ми зосереджені виключно на підтримці оборони України. І так ми будемо продовжувати робити", - сказав Райдер.

відео дня

Представник Пентагону заявив, що США регулярно консультуються з українцями з питання військової допомоги і бойових дій, що вказує на те, що Україна зосереджена на бойових діях виключно на своїй території.

Прогнози про розпад Росії

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що країна-окупант Росія програє війну проти України і після цього зіткнеться з територіальними претензіями з боку інших держав. Як вважає Гудков, від Москви можуть зажадати територій такі країни, як Японія, Китай і Німеччина.

Колишній очільник МЗС України Володимир Огризко вважає, що розпад Росії почнеться після того, як регіони зрозуміють - Москва їх більше не може контролювати. У такій ситуації розвал російської держави зупинити вже не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що світу потрібно готуватися до розпаду держави-окупанта Росії. За словами чиновника, механізм спрацює незалежно від бажання політиків західного світу.

Вас можуть зацікавити такі новини: