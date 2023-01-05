"Розпад Росії ніхто не зможе зупинити": дипломат сказав, коли почнуть відвалюватися частини РФ

"Колоніям" у країні-агресорці РФ достатньо буде відчути, що Москва послабила віжки, і вони можуть відправитися у вільне плавання.

Коли Росія почне розпадатися, ніхто не зможе зупинити цей процес, зазначає дипломат/ ua.depositphotos.com, Главред

Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними.

Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів. Про це розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Не тільки республіки, але й території (почнуть відділятися – ред). Тому що там живе переважно більшість так званого російськомовного населення. І щойно усі ці національні утворення відчують, що московський центр припиняє реально керувати ними, і цей зв’язок між Москвою як метрополією та її колоніями у РФ слабшатиме, тоді ми можемо очікувати, що парад суверенітетів на внутрішньоросійському рівні завершиться тим, що якісь частини теперішньої Російської імперії від неї відваляться", – зазначає Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

При цьому зупинити процес розпаду Росії після того, як він стартує, уже нікому не вдасться, вважає дипломат.

"Далі ними керувати буде вже практично неможливо, тому якщо цей процес і розпочнеться із чогось маленького, то, можливо, зупинити його вже не вдасться нікому", – каже він.

Раніше Огризко зазначав, що той режим, який зараз існує у країні-агресорці Росії, не піде ні на які поступки у війні проти України. Тому домовлятися з нинішньою російською верхівкою влади не має сенсу. За його словами, для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна.

Нагадаємо, генерал Микола Маломуж раніше зазначав, що російський диктатор Володимир Путін болісно переносить поразки своєї окупаційної армії в Україні, проте відступити уже не може. Програш на фронті означає для глави Кремля падіння його режиму.

Читайте також: