Жданов про новий наступ РФ: це все, на що сьогодні здатна російська армія

Росіяни просто б'ються об наші позиції людськими хвилями, заявив Олег Жданов.

Російські військові, Олег Жданов / Міноборони рф, скріншот

Російський наступ зараз йде повним ходом, але не так, як це задумували в Кремлі.

Під час чату на Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що нинішня обстановка на фронті - це все, на що сьогодні здатна російська армія.

"Наростити темпи наступу і збільшити ступінь ескалації на лінії фронту на сьогодні російська армія вже не може. Наступ буксує", - пояснив експерт.

відео дня

Жданов порівняв новий наступ російських військ з тим, як людина з розгону вдаряється головою об бетонну стіну, впирається в неї, але продовжує намагатися зрушити її з місця.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Приблизно так зараз виглядає російська армія на лінії фронту. Росіяни просто б'ються об наші позиції людськими хвилями. Так, іноді нам доводиться залишати територію, щоб зберегти наших військовослужбовців. Ми можемо поступитися, бо розуміємо, що нічого нескінченного немає. Колись цей запал противника вичерпається, а ми до цього часу підготуємо резервну армію. Президент на початку січня цього року заявив, що віддав розпорядження готувати резервну армію. Припускаю, що це буде якраз та армія, яка піде в контрнаступ", - підсумував Жданов.

Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

Вам може бути цікаво: