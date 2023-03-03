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"Війна прийде в Росію": Пономарьов назвав терміни початку бойових дій у РФ

3 березня 2023, 09:49
Ілля Пономарьов прогнозує нові акції на території РФ.
Скріншот
Добровольці з РДК під час рейду на Брянщині / скріншот

Колишній депутат Держдуми, опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував рейд групи Російського добровольчого корпусу на територію Брянської області.

"Їх приклад повинен надихнути інших росіян на боротьбу з чинною владою, тому що одне з наших спільних завдань - показати росіянам, що опір можливий і що є люди, які його ведуть", - підкреслив він у коментарі The Insider.

Командир РДК Денис Капустін повідомив, що ніяких нападів на мирних немає, не було і не буде, зазначив Пономарьов.

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"У мене немає підстав йому не вірити. Я вважаю, що раз він так говорить, так і є. Будь-яка інформація, яка буде на цю тему надходити, повинна сприйматися як гебешна провокація з боку Кремля. Звичайно, це буде основна лінія російських ЗМІ. Ми не повинні цьому піддаватися і вставати в загальний хор кремлівських підспівував. Люди в РДК нормальні, розумні і ніколи такого не зроблять", — пояснив він.

Разом з тим колишній депутат Держдуми впевнений, що в РФ потрібно домогтися зміни влади, але при цьому не дати путінському режиму провести суспільну мобілізацію.

"Очевидно, що подібні акції ще будуть. Війна прийде в Росію, і обговорювати тут нічого. Питання лише в тому, коли і в якій формі це буде. Дії в Росії треба починати, коли буде наступ на Крим з боку України, тобто в завершальній стадії операції", — додав Пономарьов.

Рейд РДК на Брянщині

Нагадаємо, раніше стало відомо про перестрілку в Брянській області. Повідомлялося, що в регіоні йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У путінському ФСБ кажуть, нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками". швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.

Пізніше в Telegram було опубліковано відео "Російського добровольчого корпусу", члени якої взяли відповідальність за всю операцію на себе. Вони заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що Надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Читайте більше:

Брянск Ілля Пономарьов війна Росії та України
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