"Вони будуть шукати якнайшвидші рішення": Буданов оцінив загрозу наступу РФ на Київ

Глава української розвідки переконаний, що у російських окупантів немає планів знову намагатися захопити столицю.

РФ не планує йти в наступ на Київ / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до нової атаки на Україну. Але це не новий наступ на Київ. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Голосу Америки.

Він зазначив, що у РФ поки немає планів знову намагатися захопити українську столицю.

"Таких їхніх планів ми не знаємо і ніяких реальних ознак цього не існує. Не те що ми їх не знаємо, їх просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така ж як і тоді була", - сказав Буданов.

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Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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