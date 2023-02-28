"Залишився тільки Бахмут": "великий" наступ окупантів на Донбасі зазнає фіаско - експерт

Ситуація у російських військ на Луганському напрямку катастрофічна, заявив Олександр Коваленко.

Російські військові, Олександр Коваленко / Telegram, скрін

Російські окупанти провалили наступ на Донбасі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомив, що на Луганському плацдармі у російських окупантів відзначається ряд проблем.

За його словами, ситуація у російських військ на цьому напрямку катастрофічна.

"Критичний некомплект по техніці, особливо найгостріший дефіцит по танках, що перевищує 50-60%, нестача ББМ, в середньому 40% некомплект, відсутність пропорційного розподілу БК для артилерії. Повноцінно сформувалася ця ударна група до початку лютого і, власне, ось уже як місяць, а рішучого і напористого наступу в напрямку Лиману так і не відбулося. У той же самий час окупанти, після низки провальних спроб висуватися до Лиману, вирішили перейти в оборону", - написав експерт.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Коваленко заявив, що" здувається напруженість і в локації Сватове", а" похід на Куп'янськ " може не відбутися.

"Лівий берег Оскола залишається недосяжним для РОВ? Саме так і це було очевидно. Російські війська, в даний час, навіть маючи якийсь доступний для огляду ресурс, не здатні на більше ніж локального рівня штурмові дії. На сьогоднішній день для РОВ тільки Бахмут залишається єдиним місцем, де вони можуть дуже повільно, з паузами, але просуватися. Але навіть це просування, станом на сьогодні, обмежується вузьким напрямком на північній локації. А що з рештою фронту?",- додав він.

Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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