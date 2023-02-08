На Росію після поразки у війні очікує новий удар: Гудков назвав країни, які вимагатимуть територій

Агресор Росія сама відкрила скриньку Пандори з "референдумами" на землях незалежних держав, зазначив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

На Росію можуть очікувати територіальні претензії з боку Японії, Китаю та Німеччини - Гудков / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

На країну-окупанта Росію очікує поразка у війні проти України та територіальні претензії з боку інших держав. Москва сама запустила механізм псевдореферендумів, який проти неї і спрацює. Після війни територіальні вимоги державі можуть висунути Японія, Китай і навіть Німеччина. Про це заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що після того, як агресор РФ програє війну, до ослабленої держави з дуже високою часткою ймовірності виникнуть територіальні претензії.

"Можуть мати претензії і можуть спробувати реалізувати навіть. Тому що країни, які програли, завжди платять територіями. Ось я зараз живу в Болгарії, болгари дуже добре пам'ятають, що у них вихід був до двох морів. Але вони кажуть: Ну, гаразд, ми не ту сторону обрали, вступили в союз з Гітлером і нас за це покарали. Вони змирилися з цим. А взагалі зрозуміло, що країни платили територіями, в тому числі, країни, що програли, які зазнали поразки. І Росія буде країною, що програла", - зазначив Гудков.

Політик додав, що Москва сама відкрила так звану скриньку Пандори з псевдореферендумами на території інших незалежних країн. Тому цілком припустимий сценарій проведення референдуму на Курилах з метою приєднання до Японії.

"Я не знаю, чи зуміють японці там щось взяти чи не зуміють, цілком можливо, що жителі Курильських островів проведуть референдум, точно, напевно, захочуть приєднатися до Японії. На правах якої-небудь автономії", - припустив Гудков.

Більш того, він переконаний, що повернути окуповані Росією землі можуть захотіти не тільки японці. Територіальні претензії можуть виникнути, в тому числі, і з боку Китаю і Японії.

"Не те що не виключаю (виникнення територіальних претензій до Росії), я навіть упевнений в цьому. Я впевнений, що після війни до ослабленої Росії виникне маса територіальних претензій. І з боку Японії. І з боку Китаю можуть бути. І з боку середньоазіатських держав. Та все що завгодно! Аж до Калінінграда. Ось зараз німці скажуть: так віддайте нам, це Кенігсберг наш. Адже його готувалися віддати до 1967 року. Навіть не очікували, що ніхто не вимагатиме повернути його назад. А влада радянська була готова до цього діалогу", - підкреслив Леонід Гудков.

Розпад Росії

Російський опозиціонер Леонід Гозман казав, що розпад Росії може відбутися в разі перемоги України у війні. На його думку, це один з можливих сценаріїв – почнеться війна всіх проти всіх, включаючи приватні армії і окремі території один проти одного.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що розпад Росії може розпочатися після того, як інші території почнуть розуміти – Москва більше не в змозі їх контролювати. За такого варіанту розвитку подій процес дезінтеграції російської держави зупинити вже не вдасться.

Колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков сказав, що розпад Росії може бути небезпечним для України та інших держав. За словами політика, ядерною зброєю можуть заволодіти більш радикальні республіки, які утворяться на території РФ.

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Загроза нового наступу Росії: