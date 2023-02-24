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Світ повинен готуватися до розпаду РФ, який вже запустив Путін – Данілов

24 лютого 2023, 22:58
Країна-агресорка РФ розпадеться незалежно від бажання інших держав, адже цей процес уже стрімко розгорається.
Алексей Данилов, Владимир Путин, распад России
Світ повинен готуватися до розпаду РФ, вважає Данілов/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання.

Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов розкритикував позицію щодо ставлення до війни, яку демонструють деякі європейські інституції. Він зазначив, що це "ганебна ситуація", коли делегація РФ, члени якої підтримують повномасштабну війну Росії проти України, бере участь у засіданні Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Секретар РНБО наголосив, що деякі діячі хочуть спонукати Україну піти на якісь компроміси. Данілов зазначив, що європейцям теж може загрожувати Росія, тому їм не варто намагатися переконати Україну піти на якісь поступки країні-агресорці РФ.

У той же час він висловив думку, що Захід ще остаточно не розуміє, що робити з Росією, і не знає, чим має завершитися війна.

Данілов зазначив, що російський диктатор Путін повномасштабним вторгненням в Україну рік тому запустив процес розпаду Росії. І світу потрібно вже готуватися до такого розвитку подій.

"Світу треба готуватися до розпаду Росії, який відбуватиметься незалежно від їх бажання. І саме цим питанням вони мають сьогодні перейматися", – сказав секретар РНБО.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Відомий російський опозиційний політик Гаррі Каспаров раніше зазначав, що розгром ЗСУ путінської армії – шанс для Росії. А слідом за військовим неминуче і геополітична поразка, які разом створять передумови для революційних змін.

У той же час дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що у західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

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