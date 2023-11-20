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"США не можуть дозволити Україні програти війну": деталі допомоги від Пентагону

Олексій Тесля
20 листопада 2023, 20:49
Пакет США Україні включає в себе додаткові засоби ППО і артилерійські боєприпаси.
HIMARS, прапор США
США дадуть Україні нові установки HIMARS / Фото Reurters, Flickr

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що Америка не може дозволити Україні програти війну з Росією через те, що їй не вистачить грошей.

"Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті, тому що їй не вистачає грошей, щоб тримати шкільних вчителів у класі і співробітників служб швидкого реагування на роботі, коли вона відважно бореться на полі бою. Таким чином, Україна повністю залежить від цієї допомоги", - цитує її CNBC.

Вона вважає, що США необхідно приєднатися до інших (країн - ред.), оскільки їх європейські партнери надали Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, а МВФ надав понад 15 мільярдів.

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За її словами, якщо США дозволять російському диктатору Володимиру Путіну перемогти в Україні, то потім вони можуть побачити, як РФ нападе на члена НАТО.

Тому вона назвала запит президента США Джо Байдена про надання допомоги Україні та Ізраїлю критичним для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

Новий пакет допомоги США Україні

Сполучені Штати надали Україні новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів, передавати у Міністерстві оборони США.

"США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включаючи перехоплювачі ППО і протитанкову зброю", - йдеться в повідомленні.

Пакет включає в себе додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свободу від триваючої агресивної війни Росії.

Що увійшло в новий пакет допомоги:

  • зенітні ракети Stinger;
  • високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) та додаткові боєприпаси;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети Tow з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • спорядження для холодної погоди; і
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, підкреслив український президент.

Нагадаємо, раніше у Німеччині анонсували потужну військову допомогу Україні. Підтримка України буде значно розширена, особливо в наступному році, підкреслила Анналена Бербок.

Як повідомлялося раніше, ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро. Борис Пісторіус анонсував підготовку для України нового пакету військової допомоги, який спрямований на зміцнення української оборони.

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новини США Пентагон військова допомога війна Росії та України
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