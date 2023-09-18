Боєприпаси, ракети, танки: ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро

Пісторіус зазначив, що ФРН досі не ухвалила рішення, чи надсилати німецькі ракети Taurus.

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ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував підготовку для України нового пакета військової допомоги, який спрямований на зміцнення української оборони. Вартість нового пакету допомоги складає 400 мільйонів євро. Про це Пісторіус сказав в інтерв’ю Bild.

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси – це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною, - сказав Пісторіус.

Окрім того, за словами німецького глави Міноборони, в пакет допомоги увійдуть захисні транспортні засоби та системи розмінування. Також ФРН планує відправити одяг, а також електро- та теплогенератори на зиму.

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"Росія напала на Україну, порушивши міжнародне право. Ми хочемо, щоб Україна успішно захистила свою країну і виграла війну… Україна не просто захищає свою територію. Вона бореться за більше: за те, що авторитарні держави не можуть просто вторгнутися в країну, вбити людей і встановити нові кордони. Тож ця війна не тільки проти України. Це фундаментально про свободу. Про свободу в усьому світі", - підкреслив Пісторіус

На питання про те, чому в цей пакет не увійдуть крилаті ракети Таурус, Пісторіус заявив, що федеральний уряд зобов'язаний дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї.

"Необхідно прояснити безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це непросто. Уряд Німеччини ще не вирішив, чи посилати крилаті ракети Taurus", - додав він.

Військова допомога від Німеччини

Нещодавно Німеччина відправила партію військової допомоги Україні, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

Також Німеччина передала ще дві обіцяні установки Patriot для захисту українського неба від російських ракетних атак. Окрім того, до пакету, заявленому на сайті міністерства оборони ФРН, ввійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR та інженерне обладнання.

Як пише Der Spiegel, Німеччина хоче в п'ять разів збільшити військову допомогу Україні. ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки. За даними видання, Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до 15 мільярдів євро.

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