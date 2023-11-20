"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, наголосив український президент.

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Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Україна отримає новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, США передадуть більше артилерії та снарядів. Про це заявив український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 20 листопада.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз", – зазначив він.

Відповідна заява була зроблена після того, як у понеділок, 20 листопада, Україну відвідали міністр оборони США Ллойд Остін і верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Володимир Зеленський наголосив, що зустріч з високопосадовцями була продуктивною, і важливо те, що вона відбулася напередодні нового засідання у форматі Рамштайн (Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться в онлайн-форматі у середу, 22 листопада – ред.).

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"Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи, те, як ми можемо посилити і нашу оборону, і наш рух", – сказав президент України.

Про що говорили Зеленський, Остін і Каволі

Президент Української держави розповів, які ще теми, крім оборонного пакету та ситуації на фронті, обговорювалися під час зустрічі з Остіном та Каволі.

"Обговорили також і українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу. І Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую усім партнерам, які допомагають гарантувати нам реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та у нашому морі. І особливо вдячний США за незмінне лідерство у підтримці", – зазначив Зеленський

Також він додав, що сьогодні провів низку важливих нарад, зокрема, з військовим керівництвом та прем’єрміністром України.

"Провів сьогодні кілька вагомих нарад. Перша – це планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні. Будуть відповідні події. Також провів наради з керівниками розвідки: і ГУР, і Служби зовнішньої розвідки України. Обидві працюють потужно, я вдячний за це. Нарада з главою уряду Денисом Шмигалем – більшою мірою щодо поточних питань, тих речей, які урядовці зараз реалізують, але й щодо наших відносин з нашими партнерами", – сказав президент.

Візит Остіна в Україну

Нагадаємо, 20 листопада до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив, що прибув для того, щоб передати важливе повідомлення – США продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії.

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США.

"Для мене було честю зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити тверду підтримку України з боку США. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжимо підтримувати нагальні і довгострокові бойові потреби України", – наголосив міністр оборони США.

Пізніше кореспонденти The Washington Post звернули увагу, що США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням. Під час сьогоднішнього приїзду до Києва міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

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