УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

Альона Вороніна
20 листопада 2023, 19:53оновлено 20 листопада, 20:44
Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, наголосив український президент.
Владимир Зеленский, Ллойд Остин
Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Україна отримає новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, США передадуть більше артилерії та снарядів. Про це заявив український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 20 листопада.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз", – зазначив він.

Відповідна заява була зроблена після того, як у понеділок, 20 листопада, Україну відвідали міністр оборони США Ллойд Остін і верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Володимир Зеленський наголосив, що зустріч з високопосадовцями була продуктивною, і важливо те, що вона відбулася напередодні нового засідання у форматі Рамштайн (Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться в онлайн-форматі у середу, 22 листопада – ред.).

відео дня

"Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи, те, як ми можемо посилити і нашу оборону, і наш рух", – сказав президент України.

Про що говорили Зеленський, Остін і Каволі

Президент Української держави розповів, які ще теми, крім оборонного пакету та ситуації на фронті, обговорювалися під час зустрічі з Остіном та Каволі.

"Обговорили також і українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу. І Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую усім партнерам, які допомагають гарантувати нам реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та у нашому морі. І особливо вдячний США за незмінне лідерство у підтримці", – зазначив Зеленський

Також він додав, що сьогодні провів низку важливих нарад, зокрема, з військовим керівництвом та прем’єрміністром України.

"Провів сьогодні кілька вагомих нарад. Перша – це планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні. Будуть відповідні події. Також провів наради з керівниками розвідки: і ГУР, і Служби зовнішньої розвідки України. Обидві працюють потужно, я вдячний за це. Нарада з главою уряду Денисом Шмигалем – більшою мірою щодо поточних питань, тих речей, які урядовці зараз реалізують, але й щодо наших відносин з нашими партнерами", – сказав президент.

Візит Остіна в Україну

Нагадаємо, 20 листопада до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив, що прибув для того, щоб передати важливе повідомлення – США продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії.

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США.

"Для мене було честю зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити тверду підтримку України з боку США. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжимо підтримувати нагальні і довгострокові бойові потреби України", – наголосив міністр оборони США.

Пізніше кореспонденти The Washington Post звернули увагу, що США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням. Під час сьогоднішнього приїзду до Києва міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США Володимир Зеленський вторгнення Росії Ллойд Остін
Реклама

Головне за день

"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

19:53 Україна
Сніг, ожеледиця і мороз: температура повітря в Україні опуститься до -6

Сніг, ожеледиця і мороз: температура повітря в Україні опуститься до -6

19:36 Синоптик
Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

18:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:37

Кіт готується до смерті, якщо робить це

20:10

Дуже смачна закуска, яку зметуть першою зі столу: потрясний рецепт з 1 баночкиВідео

19:59

ЗСУ "перемелюють" окупантів на Лівобережжі: за місяць знищили тисячі росіян

19:53

"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

19:36

Сніг, ожеледиця і мороз: температура повітря в Україні опуститься до -6

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
19:10

В чому Україна і Аргентина з її новим президентом дуже схожі?Погляд

18:59

Кадиров, заїкаючись, ганив Путіна під час наради у КремліВідео

18:51

"РФ нападе знову": Дуда дав тривожний прогноз і попередив про нову війну

18:40

Співачка Адель офіційно вийшла заміж вдруге

Реклама
18:26

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

18:04

США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням - WP

17:53

Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

17:22

Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

17:17

ЗСУ контролюють весь лівий берег Дніпра, РФ не здатна їх "скинути" - експерт

17:06

"Тут усі розмовляють російською": на Одещині спалахнув мовний скандалВідео

17:02

Тіна Кароль розійшлася з бойфрендом, який поїхав в РФ - ЗМІ

16:49

ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність", – Федоров

16:34

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації: кого стосуватиметься

16:20

Що потрібно віддати 22 листопада, щоб прийшло щастя: прикмети і заборони дня

16:15

Загадка для найуважніших: потрібно знайти голуба на вулиці міста за 8 секунд

Реклама
15:58

Помер учасник шоу Голос країни-11 Володимир КаверінВідео

15:53

62 млн поклали у кишеню: керівництво Держспецзв'язку викрили у розкраданні бюджетних коштів

15:53

Складна ціль для РФ: Київ прикривають три радіуси ППО – Politico

15:42

ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2 на Херсонщині: деталіВідео

15:39

Як заточити тертку до магазинної гостроти звичайної чашкою

15:33

Король новорічного столу, і навіть варити нічого не треба: рецепт шикарного салату МексикаВідео

15:27

Готуємось до Щедрого вечора: коли у 2024 щедрувати та посівати, дати та прикмети на свято

15:26

У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua: кого це торкнеться

15:13

300 ударних дронів для захисників на передовій: "Українська команда" показала результати дрон-марафону

15:05

Окупанти намагались контратакувати: в ЗСУ розповіли про зміни на фронті

15:02

Jerry Heil вперше показала свого коханого

15:02

З окремою спальнею для Кабаєвої: у Путіна знайшли нову мегаяхту – розслідуванняВідео

15:01

"Всі будуть плакати від однієї промови": названо період, коли Україна закінчить війну - чудовий прогнозВідео

14:34

Так робили ще наші бабусі: навіщо люди кладуть лавровий лист під подушку

14:30

Олександр Невзоров. Третина Росії чекає, поки повз них пропливе труп ПутінаВідеоблоги

14:29

Росіяни відступили: ЗСУ перейшли в контрнаступ і захопили стратегічні позиції

14:23

ЗСУ вгатили по окупантах в Кремінній: позицію загарбників "здав" чиновник РФВідео

14:17

Росія готує масований ракетний удар по Україні: чого очікувати українцям

14:06

Тепер офіційно: 37-річний "Едвард Каллен" вперше стане батькомВідео

13:50

Подоляк розповів, на скільки реально "заморозити" війну з Росією: які можуть бути наслідки

Реклама
13:36

Чи потрібно промивати гречку перед варінням і як це робити правильно

13:15

Прорив оборони Авдіївки: офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ

13:13

В Україні повалить сильний сніг: у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів

13:02

Сльота і дощ вже на порозі: 3 способи, як захистити взуття від промокання

12:46

Місячний календар 21 листопада 2023: Місяць обіцяє тривожні думки і ускладнення на роботі

12:40

Як виглядати молодше: цей лайфхак для макіяжу змінить життя жінок за 50

12:19

Українська співачка Jamala заочно заарештована в РФ

12:00

Блокада кордонів здатна підвищити ціни в Україні на 5-20 відсотків - В'ячеслав КоноваловЕксклюзив

11:50

Почали несподіваний наступ: результат удару ЗСУ може бути вражаючим - ЗМІ

11:50

"Завершиться все не так швидко": Зеленський розповів про стан війни в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти