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Київ має право бити ракетами Taurus по території РФ: у ФРН зробили гучну заяву

Олексій Тесля
30 вересня 2023, 15:54 оновлено 30 вересня, 16:09
Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території агресора, підкреслила Марі-Агнес Штрак-Циммерман.
Ракети Taurus, Бундестаг
Ракети Taurus можуть передати Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , pixabay.com

Якщо Німеччина надасть Україні далекобійні ракети Taurus, то ЗСУ можуть атакувати ними цілі на території РФ, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

За допомогою цілеспрямованого використання цих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику, підкреслила вона в інтерв'ю медіагрупі Funke-Mediengruppe.

Німецький політик впевнена, що Німеччині потрібно дати Києву згоду на атаки за допомогою Taurus цілей в самій РФ.

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"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була виготовлена і хто її постачав", - каже вона.

Глава комітету Бундестагу з питань оборони при цьому застерегла канцлера Німеччини Олафа Шольца від подальшого зволікання з поставками ракет, які обговорюється вже півроку.

"Кожен з нас все зважує (щодо того, постачати ракети чи ні). Але якщо зволікати, можна лише продовжити страждання", – пояснила Штрак-Циммерман.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus. З того моменту, коли Україна вперше запросила Taurus, можна було почати і закінчити все необхідне навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олаф Шольц заморозив передачу Україні Taurus. Якщо Німеччина таки передасть Україні ракети Taurus, їх дальність скоротять через побоювання ударів ЗСУ по території агресора Росії, пишуть журналісти.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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новини Німеччини війна Росії та України Ракети Taurus
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