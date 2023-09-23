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Шольц пригрозив прикордонним контролем: між Польщею та ФРН спалахнув скандал

Аліна Дембіцька
23 вересня 2023, 21:24 оновлено 23 вересня, 21:24
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею та Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.
Дуда, Шольц
Між Польщею та ФРН спалахнув скандал / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Між Німеччиною та Польщею спалахнув конфлікт через незаконну видачу сотень тисяч робочих віз мігрантам. Через це канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив відновити прикордонний контроль між країнами. Про це пише Bloomberg.

"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", - заявив Шольц.

Канцлер сказав, що обговорить це питання з польським урядом та підніме питання про можливість запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами.

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Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею та Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.

Як пише видання, і Шольц, і Фезер раніше виступали проти закликів до введення прикордонного контролю, і ці коментарі свідчать про те, що уряд змушений реагувати на збільшення кількості нелегальних мігрантів.

За даними уряду ФРН, понад 204 000 біженців попросили притулку за перші вісім місяців поточного року. Це на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

Відносини Польщі та України

Польська влада допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни не вирішать питання з експортом українського зерна. У Польщі заявили, що під час вступу до Євросоюзу їм довелося виконувати нелегкі умови. Такі умови, на думку міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, повинні поставити й Україні.

Окрім того, Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи навколо українського агроімпорту. Такий варіант розвитку подій не виключив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк. Він підкреслив: якщо поляки не будуть підтримувати надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що хоче сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби він більше ніколи не "ображав" поляків, як це нібито він зробив під час виступу в ООН. Він наголосив, що "захист польського доброго імені найважливіше завдання уряду" його країни.

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Польща Німеччина
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